Vatman vs șofer cu BMW | Cine are dreptate? Discuție în contradictoriu între Lucian Mîndruță și Cătălin Striblea

Cazul șicanării în trafic care a avut loc zilele trecute în București între un vatman și un tânăr care conducea un BMW continuă să facă valuri și să polarizeze opinia publică. Unii îi țin partea vatmanului, care a tamponat ușor mașina șoferului aflat ilegal pe linia de tramvai, alții, inclusiv șeful STB, spun că a avut un comportament neadecvat și conductorul. Fiecare cu argumentele lui. Colegi la DigiFM, și jurnaliștii Lucian Mîndruță și Cătălin Striblea au discutat în contradictoriu, la Digi24, pe tema acestui caz.

„Mă enervează ăștia cu mașini scumpe pe care le folosesc ca pe un instrument de umilit poporul român. (...) Pentru mine, vatmanul este un erou. (...) Ce lipsește în România de 20 de ani este scena aia din filmele americane, în care cocalarul care face șmecherii din astea, încalcă legea în văzul tuturor și cu nesimțire, este scos din mașină, pus cu burta pe capotă, cătușe la spate și doarme trei săptămâni în arest. Aia este scena pe care o înlocuiește această scenă cu vatmanul. (...) El a făcut un serviciu public”, a spus Lucian Mîndruță.

„Serios? Cum a făcut un serviciu public?” - a întrebat Cătălin Striblea. „Ăsta e serviciu public? Să primim satisfacție? Dar ce, așa funcționăm împreună? Societățile funcționează cu legi și punând presiune asupra celor care aplică legea, nu aplicând tu însuți legea, Lucian!”, i-a spus Cătălin Striblea. „Nu poți să argumentezi un lucru ilegal. Nu poți să-ți faci singur dreptate. Despre asta e vorba. (...) Societățile nu funcționează prin a aplica noi legea, ci prin a face recurs și a găsi toate pârghiile necesare ca legea să fie aplicată”, a continuat Cătălin Striblea.

Lucian Mîndruță: Ce face dl. Chițoiu la ora asta?

Cătălin Striblea: Ce treabă are dl. Chițoiu?

Lucian Mîndruță: E aceeași situație! Un același gen de mitocan, cu același gen de mașină.

Cătălin Striblea: Ai stabilit vinovăția lui Chițoiu aici, la televizor?

Lucian Mîndruță: Da, am stabilit vinovăția lui Chițoiu, că n-are cine s-o mai facă!

Cătălin Striblea: Cum nu mai are cine s-o facă? Uite, astăzi, poliția, ascultă-mă un pic, poliția i-a luat carnetul acestui om care s-a băgat pe linia de tramvai și i-a făcut dosar penal vatmanului. Cum nu are cine să facă lucrul ăsta? Iar ceea ce s-a întâmplat cu Chițoiu e un argument ca acest tramvai să se suie peste tine?

Lucian Mândruță: În România, încontinuu suntem ignorați, batjocoriți de oamenii care știu că este imunitate când ai bani, când ai avocați!

Cătălin Striblea: Când te duci tu să aplici legea, în calitatea de biciclist, când o să dea BMW-ul peste tine sau camionul care nu lasă un metru distanță când depășești, când o să te duci tu, Lucian, să te bați cu cineva?

Lucian Mîndruță: Am s-o fac, Cătălin!

Cătălin Striblea: E, ai s-o faci!

Urmăriți continuarea discuției - în care s-a ajuns și la invocarea haiducilor - în materialul video de mai jos:

Editor: Luana Păvălucă