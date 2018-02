Ministrul Sănătății: Părinții care nu vor participa la cursurile de informare privind vaccinarea vor fi amendați

Părinții ar putea fi obligați prin lege să se informeze cu privire la vaccinarea copiilor, în caz contrar fiind pasibili de amendă, a declarat ministrul Sănătății Sorina Pintea, într-un interviu acordat RFI.

„Vorbim despre obligativitatea informării părintelui în ceea ce priveşte vaccinarea, iar la sintagma obligativitate n-o să renunţăm. Am spus-o în declaraţiile trecute: nu vom lua copilul de mână de pe stradă să-l vaccinăm, dar pe părinte putem să-l obligăm să se informeze, astfel încât să ştie toate consecinţele care decurg din faptul că nu vrea să-şi vaccineze copilul, îl oblig să se informeze, aşa cum statul pune la dispoziţie pentru copii, pentru părinţi, pentru că indiferent unde se naşte copilul, privat sau public, tot banii publici finanţează aceste maternităţi. Deci am dreptul şi eu să-l informez, să-l sancţionez dacă nu se informează, având în vedere sănătatea copilului”, a spus Pintea.

Ministrul Sănătății explică și că părinții ar putea fi obligați să participe la niște cursuri de informare privind vaccinarea, iar cei care refuză ar putea fi amendați. În plus, părinții care refuză vaccinarea copiilor ar putea să fie obligați să depună o declarație pe proprie răspundere, prin care să își asume acest lucru.

„Participând la cursurile de informare şi sancţionându-l dacă nu participă, iar apoi să declare pe propria răspundere că nu doreşte vaccinarea copilului. Dar aceasta este o discuţie care ţine de Parlament, pentru că legea vaccinării este la Camera Deputaţilor şi vor mai fi multe discuţii pe această temă. Sancţionare pecuniară pentru neinformare, asta cu siguranţă”, a adăugat ministrul Sănătății.