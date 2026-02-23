PMB anunță tarifele de bază propuse pentru locuinţele „convenabile” din centrul Capitalei. Costul chiriei crește în funcție de zonă

Tariful de bază pentru închirierea locuinţelor convenabile va fi de 8 lei/mp, conform unui proiect care urmează să fie dezbătut în şedinţa de joi a Consiliului General al Capitalei.

Acest tarif urmează să fie înmulţit cu coeficientul zonei, care va fi: 3,5 pentru zona A, 2,5 pentru zona B, 2 pentru zona C şi 1,5 pentru zona D.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunța recent că va propune Consiliului General un proiect privind actualizarea preţului chiriilor pentru cele peste 4.000 de locuinţe de la Administraţia Fondului Imobiliar, care în prezent variază de la 115 lei lunar pentru o garsonieră la 171 lei lunar pentru un apartament cu trei camere.

Tariful de bază va fi de 8 lei/mp pentru suprafaţa locuibilă, suprafaţa antreului, culoarului verandei, bucătăriei, camerei de baie sau debaralei, precum şi pentru suprafaţa teraselor, pivniţelor sau boxelor.

Pentru suprafaţa garajelor tariful de bază va fi de 10 lei/mp.

Proiectul care urmează să fie dezbătut de CGMB prevede aprobarea contractului-cadru de închiriere a locuinţelor convenabile aflate în administrarea entităţilor juridice ce funcţionează în baza hotărârilor CGMB.

Contractele de închiriere ajunse la termen se vor prelungi cu cinci ani, în cazul în care locatarii au plătit la zi toate obligaţiile (chirie, întreţinere, utilităţi). De asemenea, locatarii vor trebui să prezinte actul de identitate şi dovada veniturilor.

Valabilitatea contractelor de închiriere este de cinci ani de la data încheierii noii convenţii, cu posibilitatea de prelungire pentru aceeaşi perioadă.

Noile tarife vor fi aplicate şi pentru locuinţele sociale, locuinţele de necesitate aflate în administrarea entităţilor juridice ce funcţionează în baza hotărârilor CGMB, cu respectarea prevederilor legale.

Contractele de închiriere vor fi reziliate înainte de termenul stabilit în cazurile în care locatarul nu achită timp de trei luni consecutiv chiria sau obligaţiile ce-i revin din cheltuielile comune, a pricinuit stricăciuni însemnate locuinţei, are un comportament care „face imposibilă convieţuirea” cu celelalte persoane din imobil.

Ciucu spunea la Digi24 că prețurile pentru locuinţele de la Administraţia Fondului Imobiliar nu au mai fost actualizate din anul 2007.

„Să vă zic sincer, sunt vreo 4.050 de astfel de locuințe. Le-am cerut și eu, nu mi-a fost adus nominal, că protecția datelor și așa mai departe. Te uiți acolo și vezi niște coduri. Aceste locuințe au fost date de-a lungul timpului, în urmă cu 15-20, chiar 30 de ani. Sunt oameni care stau acolo de 30 de ani și nu i-a întrebat nimeni nimic. Poate la un moment dat erau niște criterii. Nici acest lucru nu este foarte, foarte clar cum puteau să ocupe o astfel de locuință. Sunt convins că vorbim de acum 20-30 de ani. Și mi s-a părut doar de bun simț.

Nu le-am dus chiar la nivelul pieței, sunt spre nivelul pieței, dar sunt niște prețuri corecte pe care le-am propus. Doar de aici - și sper să voteze Consiliul General, noi vom obține 500 de milioane, ceea ce ne ajută puțin să ne echilibrăm bugetar”, a declarat Ciprian Ciucu, în cadrul emisiunii „În fața ta”.

