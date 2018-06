Klaus Iohannis a dezvăluit motivul pentru care și-a anunțat candidatura la un nou mandat

Președintele Klaus Iohannis și-a anunțat candidatura pentru al doilea mandat, zilele acestea, pentru că a văzut sondajele de opinie cu privire la nivelul extrem de mare de nemulțumire al românilor la direcția în care se îndreaptă țara, dar și la clasa politică.

„Scena politică românească a intrat într-o fază destul de tulbure. Evoluţia nu este satisfăcătoare şi am urmărit în ultimele luni de zile mai multe sondaje, toate arată că nivelul de nemulţumire a populaţiei este peste 80%, ceea ce este extrem, extrem de mult şi arată că lumea practic nu mai are încredere în clasa politică. Nici măcar nu se mai aşteaptă la ceva bun din partea clasei politice. În acest context, am considerat că acest anunţ poate să constituie un punct interesant, poate unii vor fi încurajaţi să meargă mai departe dacă fac acest anunţ, alţii nu vor primi aşa bine acest anunţ. În orice caz, mi s-a părut că este necesară o clarificare a intenţiilor mele pentru ce urmează”, a declarat Klaus Iohannis.

Întrebat cine ar putea să fie nu fie fericit în urma anunțului său, șeful statului a răspuns: „Cred că PSD nu este fericit”.

Jurnaliștii l-au întrebat pe președinte și despre o eventuală suspendare.

„Nu mă tem de nicio suspendare. Deciziile pe care le iau niciodată nu le-am luat pentru că mă tem sau nu de o suspendare. Deciziile pe care le iau sunt cele pe care le consider corecte şi bune pentru România. Dar dacă discutăm mai concret despre suspendare acum, una la mână, nu este niciun motiv de suspendare, doi la mână, nu are cine să facă suspendarea”, a subliniat Iohannis.

Dimineață, Klaus Iohannis a anunțat că este „ferm hotărât” să candideze pentru al doilea mandat de președinte al României. El s-a aflat la Sibiu pentru a se întâlni cu foștii colegi, la 40 de ani de la absolvirea Colegiului Naţional „Samuel von Brukenthal”.