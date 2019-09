Încă un candidat se retrage din cursa pentru Cotroceni: "Am refuzat să accept ofertele de pe piaţa neagră a semnăturilor"

Candidatul Mișcării Naționale Române la alegerile prezidențiale, Andrei Valentin Stoican, a anunțat, duminică, faptul că se retrage din cursa pentru Cotroceni, deoarece nu a strâns numărul necesar de semnături, respectiv 200.000. El a susținut că nu vrea să intre în cursă prin fraudă.

„Nu-mi voi depune candidatura. Nu vreau să intru în competiţia prezidenţială printr-o fraudă. Am reuşit să strâng 172.893 de semnături. Astăzi, până la ora 24, mai aştept din Suceava, Maramureş şi Teleorman încă aproximativ 5.500. Evident, nu sunt suficiente. Dar sunt semnături asumate. Eu sunt mândru de ele şi pentru asta le mulţumesc tuturor celor care s-au implicat şi au crezut în mine. Înţeleg frustrarea lor. Dar - din respect pentru mine şi pentru ei – am refuzat să accept ofertele de ultimă oră de pe piaţa neagră a semnăturilor. Am 42 de ani, am un crez politic împărtăşit cu aproape 200.000 de români, iar munca noastră de strângere de semnături a fost un impresionant exerciţiu democratic. Îi asigur pe toţi că acesta nu e sfârşitul, ci abia începutul. Un început construit pe corectitudine şi adevăr!”, a transmis Valentin Stoican, într-un mesaj transmis pe Facebook.

Și Liviu Pleșoianu a anunțat, pe Facebook, că nu își va mai depune candidatura pentru alegerile prezidențiale, deoarece nu a obținut suficiente semnături valide. Pleșoianu susține că a primit câteva zeci de mii de semnături trase la xerox de la persoane care ar fi vrut să-l compromită.

Termenul limită de depunere a candidaturilor la Biroul Electoral Central este duminică, 22 septembrie, ora 24:00.

Pe 12 octombrie este startul oficial al campaniei electorale.

Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc pe 10 noiembrie, iar al doilea tur pe 24 noiembrie. Conform unei hotărâri de Guvern, românii din străinătate vor putea vota la primul tur al alegerilor prezidenţiale între 8 şi 10 noiembrie, iar la al doilea tur între 22 şi 24 noiembrie.

Redactare G.M.