Profilul votanților - alegeri prezidențiale 2019. Cine a votat pentru Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă și Dan Barna

Rezultatele exit-poll-ului IRES realizat la comanda Digi24 îi arată în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, din 24 noiembrie, pe Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă. Dan Barna s-a declarat însă optimist, așteptând numărătoarea voturilor. Vă prezentăm mai jos profilul votanților pentru cei trei candidați.

Potrivit estimării pentru ora închiderii urnelor, la 21:00, Klaus Iohannis are 38,4% din voturi, Viorica Dăncilă are 21,9%, iar Dan Barna are 16,1%.

Populația de referință - Național, populația neinstituționalizată cu drept de vot

Cadrul de eșantionare - Lista secțiilor de vot din 2019

Număr puncte de eșantionare (secții de vot) - 352

Număr subiecți - 23.003

Culegerea datelor - La ieșirea de la urne, metoda TAPI (față în față, chestionarul a fost aplicat de către operatorul de interviu, cu ajutorul tabletei)

Eroarea teoretică de eșantionare (încredere 95%; dispersie maximă) - 2%

Erori care nu țin de eșantionare - Erorile de non-eșantionare care pot influența semnificativ estimările obținute (uneori pot fi chiar mai mari comparativ cu erorile de eșantionare) au fost:

refuzul alegătorilor de a răspunde la întreg chestionarul sau la întrebări de vot,

tipul de anchetă în relație cu tema (în ce măsură e afectată de dezirabilitatea socială) și modul de formulare a întrebărilor,

dificultățile legate de munca operatorilor în secția de vot (în special poziția relativ la încăperea în care se află secția de vot),

caracteristicile respondenților,

contextul local (socio-demografic, economic și politic).

Perioada de culegere a datelor - 10 noiembrie 2019, orele 7-21

Asigurarea calității - Operatorii au fost verificați de cel puțin 3 ori pe parcursul zilei prin telefon și în teren.