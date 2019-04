Băsescu: N-am dubii de loialitatea doamnei Dăncilă faţă de PSD, dar nu vrea să iasă compromisă

Fostul preşedinte Traian Băsescu spune că nu se îndoieşte de loialitatea premierului Viorica Dăncilă faţă de PSD, însă nu doreşte să fie compromisă. În plus, Băsescu consideră că desprinderea de liderul partidului, Liviu Dragnea, a început mai demult, atunci când prim-ministrul a afirmat că nu va da nicio ordonanţă decât când o primeşte de la ministrul Tudorel Toader, ştiind foarte bine că acesta nu-i va trimite un asemenea act normativ.

„N-am dubii de loialitatea doamnei Dăncilă faţă de PSD. În acelaşi timp, ca predecesorii dânsei, Grindeanu şi Tudose, nu vrea să iasă compromisă. (...) Nu acum a apărut despinderea de ideea de a fi soldat credincios al lui Dragnea. A apărut atunci când a declarat că nu dă nicio ordonanţă până când nu o va primi de la ministrul Justiţiei, ea ştiind foarte bine că ministrul Justiţiei nu-i va trimite nicio ordonanţă. Desprinderea de Dragnea a început mai demult”, a declarat Traian Băsescu, joi seară, la B1 TV, potrivit News.ro.

Senatorul PMP consideră că în jurul premierului s-a format deja o echipă.

„Eu cred că în jurul dânsei s-a format deja o echipă care este contrapondere la slugarnicii Ştefănescu, Nicolae, Nicolicea, Iordache, ăştia care îi fac servicii lui Dragnea în ideea unei numiri, unii pe la Curtea Constituţională, alţii prin altă parte. După mine, doamna Dăncilă nu va face jocul lui Dragnea din punctul de vedere al ordonanţei şi nici pe cel cu trecerea prin Parlament a remanierii”, a mai spus Băsescu.

Acesta a firmat că unul dintre motive este cel invocat de Viorica Dăncilă, respectiv că nu-şi doreşte intrarea în conflict cu preşedintele Klaus Iohannis, conflict care să împingă lucrurile din nou la Curtea Constituţională.

„Mai este un motiv nedeclarat: o trecere prin Parlament este riscantă, inclusiv pentru domnia sa. (...) Este un joc perfid”, a afirmat fostul preşedinte, adăugând că Viorica Dăncilă ar putea rămâne, la o remaniere prin Parlament, fără funcţia de premier.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, într-un interviu pentru Adevărul, că ea s-a opus restructurării Guvernului, că nu doreşte Guvernul Dăncilă 2, deoarece consideră că Executivul funcţionează bine în actuala formulă şi a spus că este „puţin probabil” să se răzgândească.

„Am pornit de la două aspecte: nu vreau Guvernul Dăncilă 2, vreau să avem acelaşi Guvern. Al doilea motiv e legat de afirmaţiile preşedintelui Iohannis, potrivit cărora se va simţi ocolit şi va merge la CCR, deci iar se va ajunge la o situaţie de blocaj. Al treilea aspect: am considerat că Guvernul funcţionează aşa cum e acum. Azi am trimis către preşedinte solicitarea de a motiva respingerea celor trei colegi, pentru că eu consider că oportunitatea numirii unui nou ministru aparţine premierului. Preşedintele trebuie să se exprime dacă există probleme de legalitate la un ministru propus, nu de oportunitate – dacă are sau nu ţinută”, a spus Dăncilă.

