Cîrstoiu regretă că nu l-a ascultat pe Traian Băsescu: Mi-a spus că voi deveni peste noapte aproape cel mai urât dintre pământeni

Medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul alianței electorale PSD-PNL la Primăria Capitalei, a spus, vineri, în cadrul conferinței de presă în care a răspuns întrebărilor jurnaliștilor cu privire la acuzațiile de incompatibilitate, că regretă că nu l-a ascultat pe nașul său de cununie, Traian Băsescu, care l-a sfătuit să nu candideze. Cîrstoiu a relatat că fostul șef al statului i-a spus: „Dacă vei intra în povestea asta politică, o să vezi că vei deveni peste noapte aproape cel mai urât dintre pământeni”.

Avea dreptate Traian Băsescu când v-a spus să nu candidați la Primăria Capitalei?

„Da, mi-a spus atunci, ca și tata, că atâta timp cât ești medic, mai mult îți apreciază oamenii eforturile, apreciază ceea ce faci. Oamenii, în general, vin și-ți spun un păs și rolul tău e să-i ajuți, într-un fel sau altul, dar asta faci. Dacă vei intra în povestea asta politică, o să vezi că vei deveni peste noapte aproape cel mai urât dintre pământeni”.

Întrebat dacă îi pare rău că nu l-a ascultat pe fostul președinte, medicul a răspuns: „Cinstit, da”.

El a precizat, în schimb, că nu a avut nicio discuţie cu preşedintele Klaus Iohannis.

În 20 martie, Cătălin Cîrstoiu a fost întrebat dacă a vorbit cu naşul său de cununie, Traian Băsescu, înainte de a decide să candideze la Primăria Capitalei.

„Am avut o discuţie cu domnia sa, o discuţie lungă, în care domnia sa (..) mi-a explicat de ce nu e bine să fac treaba asta. (..) dându-mi nişte argumente strict personale, strict umane. Lucru pe care, cinstit, l-a făcut şi tatăl meu. Nu am ascultat, aşa sunt eu, nu am ascultat niciodată. Şi cred eu, mai importante sunt argumentele nu care ţin de mine ci cele care ţin de ceea ce cred. Şi dacă am făcut treaba asta, nu am făcut-o pentru un avantaj personal”, spunea medicul.

Editor : Alexandru Costea