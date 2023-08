Cositul fânului este unul dintre cele mai vechi obiceiuri ale românilor. De la Sânzâiene, pe toată perioada verii, începea cositul ierbii și adunatul fânului. Care se usca și apoi era transportat de pe hotar spre șură, ca hrană pentru vite, oi sau cai în vreme de iarnă. Obiceiul e, în multe locuri din țară, pe cale de dipariție. În 2023, cositul este întâlnit mai degrabă în procedurile Serviciului Electronic de Achiziții Publice. I se spune acum Servicii de defrișat. Sau Servicii de înlăturare a buruienilor. Și se face, îndeobște, cu motocositoarele sau trimmerele firmelor de partid.

La Gătaia, în județul Timiș, costul ierbii din localitate, adică serviciile de defrișare au fost atribuite de primarul liberal al localității unui coleg de partid. 230.000 de lei (care înseamnă circa 46.000 de euro) au fost atribuite în luna martie a acestui an de Primaria Gătaia, condusă de Raul Cozarov, firmei lui Fănel Mărgan, membru al PNL, candidat pentru Consilul Local la ultimele alegeri. Anul trecut, aceleași servicii de întreținere spații verzi din localitatea cu 5000 de suflete din județul Timiș, au costat 175.000 lei (circa 35.000 euro). În două etape, 130.000 lei, respectiv 45.000 lei. Bani care au mers de asemenea către firma liberalului Fănel Mărgan din Gătaia. În anul 2021, serviciile de defrișat au mers tot către Fănel Mărgan, dar au costat doar 114.894 lei (circa 23.000 euro). Iar în anul 2020, firma Mărgan Fănel TV Sat SRL contracta de la aceeași primărie două servicii de defrișat tufe și mărăcini în valoare de circa 12792 lei fiecare. În total, 25.584 lei (circa 5000 euro). De unde rezultă că în numai patru ani, costitul ierbii din Gătaia a urcat de la 5000 de euro la 46.000 de euro anual.

Mărgan Fănel TV Sat SRL pare o firmă abonată la contractele de achiziție publică din localitate Gătaia. Potrivit SEAP, în ultimii ani, firma lui Mărgan a încasat peste 1 milion de lei doar din contractele de achiziție directă semnate de primarul din Gătaia. Și nu doar pentru tăieri de iarbă, dar și pentru, spre exemplu, servicii de catering la Zilele Orașului, servicii de catering la Balul Pensionarilor din Gătaia, servicii de curățenie din Gătaia, montaj și demontaj iluminat festiv și altele.

Primarul din Gătaia: “Nu facem față. E foarte multă vegetație”

L-am întrebat pe primarul din Gătaia, Raul Cozarov, cum explică faptul că firma colegului său de partid câștigă an de an toate atribuirile pe cositul ierbii în localitate. Inițial ne-a zis că nu știe despre de firmă e vorba, apoi ne-a zis că nu mai are contract cu firma lui Mărgan. I-am indicat apoi toate contractele pe care le-am descoperit, din 2021 și pînă la contractul din 2023. “Da, sunt contractele anuale pe tăieri de iarbă. Pentru că avem cinci sate aparținătoare și nu facem față. E foarte multă vegetație”, a explicat Cozarov. El spune că suma e mică, totuși. “Nici așa nu facem față. Ar trebui să avem 780.000 - 800.000 lei pe an, ca să zici că tunzi ca lumea domeniul public. Noi suntem la 50 km și ceva de Timișoara, cui îi convine să vină? Greu găsești pe cineva să vină. Ăsta e prețul pe un an de zile, nu am găsit pe nimeni altcineva. N-o venit nimeni… E o firmă din Gătaia pentru că nu merită să vină din Timișoara. Sumele au crescut pentru că și noi tăiem mult mai mult, sunt consumabile, am început cu trei salariați, acum sunt cinci. Nu este un business pentru nimeni”. Cât despre faptul că e coleg de partid cu cel care tunde iarba în Gătaia, primarul afirmă: “Nu cred că este coleg de partid, a fost pe listele de Consiliul Local, dar nu mai este membru. Dacă găsim o firmă care să vină pe SEAP, poate să vină, dar nu găsim pe nimeni. Nu este o sumă mare, chiar suma e foarte mică față de necesități. Referitor la achiziție, v-am spus, poate să vină oricine, doar că nu este un foarte mare business. La momentul ăsta nu am găsit altă firmă. Ce să facem? Dacă orașul e mic, nu are atâtea zeci de firme…”.

Pe Google Street View pot fi văzute imagini din iulie 2023 de pe străzile din Gătaia, acolo unde, după cum ne declara primarul, ar fi nevoie de sume și mai mai de bani pentru costitul ierbii. Intrarea în localitate, spre exemplu, este, după cum se vede din imaginea alăturată, mai degrabă plină de vegetație decât tunsă.

Intrarea în localitatea Gătaia, iulie 2023. Foto: printscreen google.maps

La Tătăranu, costitul ierbii a crescut de 10 ori în trei ani

Evoluția ascendentă a prețurilor la cositul ierbii se poate vedea și în comuna Tătăranu din județul Vrancea. În anul 2021 serviciile de îndepărtare a vegetației ierboase au costat 24.000 lei (aproape 5000 de euro). Anul următor, în 2022, atribuirea contractului s-a făcut pentru suma de 150.000 lei (circa 30.000 euro), iar anul acesta contractul s-a ridicat la 250.000 lei (circa 50.000 euro). Toate cele trei contracte au fost atribuite firmei SC Prestări Servicii Tătăranu SRL, o societate comercială înființată chiar de Consiliul Local. Administrator al firmei este Dan Gabriel Furtună, consilier local din partea PSD. Potrivit declarațiilor de avere ale acestuia, el încasa venituri și de la primărie, în calitate de consilier local, dar și de la firma primăriei. Primarul Bănel Bărbieru (PSD) explică într-o declarație pentru Digi24.ro acest conflict de interese spunînd că știe de acest conflict care a fost, zice el, rezolvat la Agenția Națională de Integritate: “Furtună Gabriel nu mai este consilier local. Și-a dat demisia. Știu, a cerut și de la ANI situația, și-a dat demisia și a optat pentru funcția de administrator al firmei”.

Cât despre creșterea de zece ori a alocărilor bugetare pentru costitul ierbii în comuna pe care po conduce, primarul Bărbieru are o explicație halucinantă: “E în funcție și de anul ploios sau neploios. Știm foarte bine ce înseamnă asta… A plouat mai mult. Și din ce plouă mai mult, automat, nu lucrează numai o coasă sau două, sunt și trei sau patru coase pe an”.

Comuna Abram este o localitate din județul Bihor cu puțin peste 2000 de locuitori. 160.000 de lei, adică peste 32.000 de euro, a plătit anul acesta primăria condusă de Gabriel Octavian Nuțaș firmei Danver&Cosmin SRL pentru servicii de defrișare acostamente și spații verzi pe marginea drumurilor comunale. În imaginea alăturată se poate vedea cu ușurință cum au fost cheltuiți banii publici. Anul trecut, contractul de defrișare a fost atribuit direct aceleiași firme. Valoarea contractului în 2022: 100.000 lei.

32.000 de euro s-au dus pe îngrijirea spațiilor verzi în localitatea Abram. Foto: printscreen google.maps

Cositul ierbii din comuna Periș, județul Ilfov, este atribuit an de an, din 2019 încoace, firmei La Gore Manole SRL. Care primește anual contracte de peste 25.000 de euro anual pentru cositul ierbii din localitate. Anul acesta, atribuirea contractului s-a făcut pentru suma de 150.000 lei (30.000 de euro). E de ajuns să intrăm pe Google Street View în localitatea Periș pentru a vedea cum arată spațiile verzi întreținute de firma La Gore Manole.

Periș, iunie 2023, după cinci ani de alocări bugetare de zeci de mii de euro pentru spațiile verzi. Foto: printscreen google.maps

Imaginile obținute de Google Street View în luna iunie a acestui an în comuna Dragodana, județul Dâmbovița, arată ca și când peste localitate ar fi trecut un război. Puține spații verzi și alea foarte prost îngrijite. Cu toate acestea, primăria comunei Dragodana a atribuit suma de 269.960 lei (circa 54.000 euro) firmei Flostaval SRL pentru servicii de defrisare în anul 2023.

O imagine din, iunie 2023 în localitatea Dragodana, acolo unde s-au plătit 54.000 euro pentru defrișări. Foto: printscreen google.maps

Sunt sute de cazuri similare pe tot teritoriul României. Primăriile alocă an de an bani pentru cositul ierbii în localități. În SEAP, se numesc servicii de defrișare sau servicii de înlăturare a burienilor. Iar contractele sunt, în cele mai multe cazuri, de ordinul zecilor de mii de euro anual. Numeroase alte instituții de stat, precum Spitalul Județean de Urgență Suceava, achiziționează și ele servicii de defrișare și eliminare a vegetației sălbatice. Tunderea ierbii în curtea spitalului din Suceava costă în anul 2023 suma de 105.648 lei (circa 21.000 euro). Firma contractană, Ritmic Com SRL, a primit și anul trecut 129.500 lei (circa 26.000 euro) pentru contractul de cosire a ierbii din curtea spitalului.

Cum se făcea pe vremuri claca de cosit

Claca a fost dintotdeauna o formă a muncii colective. Membrii unei anumite comunităţi se adunau în grupuri pentru a desfăşura o muncă într-un anumit loc, în acelaşi timp şi împreună în favoarea unui membru al grupului. Organizatorul clăcii avea la rândul lui, obligaţia de a întoarce ajutorul celor care l-au ajutat. Din iulie până în septembrie, pe vremuri, oamenii obișnuiau să se adune în clacă, pentru cosit şi adunatul fânului. Cositul avea ritualurile sale. Bărbații veneau la coasă, femeile la adunat. Toți erau răsplătiți cu mâncare și băutură, iar gazdele făceau apoi și joc la șură, unde venea aproape tot satul. Se spunea că tinerii deveneau cu adevărat bărbați atunci când știau să mânuiască coasa.