Cătălin Rădulescu vrea să extindă lista celor care pot face închisoare acasă

Infractorii condamnaţi pentru corupţie sau abuz în serviciu ar putea să-şi execute pedepsele acasă sau să meargă doar în wekenduri într-un centrul special înfiinţat. Deputatul PSD Cătălin Rădulescu nu e pe deplin mulţumit de proiect. Parlamentarul cere clemenţă şi pentru cei care au peste 60 de ani sau sunt bolnavi, pentru că, spune el, nu ar fi corect ca un condamnat pentru corupţie să stea acasă, iar un altul bătrân şi bolnav să stea după gratii. Urmăriți un interviu realizat de jurnalista Digi24 Alina Manolache.

Sunteți de acord cu pedepsele stabilite ieri de Comisia Juridică, și anume cei care au săvârșit fapte de corupție, infracțiuni de serviciu și recidiviștii pot beneficia de detenție la domiciliu dacă au o condamnare până în 5 ani?

Aș vrea să clarificăm chestiunea asta. Eu am făcut o inițiativă legislativă pe care am semnat-o împreună cu 49 de parlamentari. Această inițiativă am depus-o în decembrie, se referea la faptele până la 3 ani, a fost amendată la 5, e ok. Termenul ăsta de corupție nu este folosit niciunde în Europa și ea oricum va veni ca o directivă europeană, de asta spun că agitația asta, și mediatică, nu-și are sensul, pentru că ea va fi directivă europeană în 2019, noi am preluat-o chiar de acolo și acum e în stadiu final la Comisia Europeană.

Spune că faptele până la 3 ani, nu vorbim de corupție-necorupție – vor fi soluționate prin măsuri alternative și anume pușcărie la domiciliu.

Totuși, a fost majorat termenul de la 3 ani la 5 ani.

Da, ăsta a fost amendamentul, e dreptul fiecărui parlamentar să amendeze, s-a mărit la 5 ani, până la urmă este important să găsim măsuri alternative, că tot spunem că vrem ca în pușcărie să ajungă oamenii cu pedepse foarte grele și foarte mari, iar restul să facă pușcărie prin măsuri alternative, care sunt de mai multe feluri – ori mixt, jumătate-jumătate, ori în weekend să se facă măsura respectivă, adică anii care sunt dați de pedeapsă să se facă sâmbătă și duminică, sau să se facă și în weekend și în folosul comunității.

Acea măsură care prevede că pentru lucrările științifice se scad 20 de zile din pedeapsă – vi se pare corect intervalul acesta?

Nu vreau să comentez, pentru că nu am studiat această chestiune și eu atâta timp cât nu studiez un subiect, nu-l comentez, nu sunt ca alte persoane care se aruncă imediat și fac comentarii. Vreau să vă spun un singur lucru, mă nemulțumește un pic că eu în această inițiativă doream foarte tare să intre și categoriile persoanelor peste 60 de ani, persoane care sunt cu boli incurabile – cancere, hepatită, diabet – cât și mamele cu copii sau gravidele.

S-a mărit de la 3 la 5 ani, foarte bine, dar eliminându-se totuși aceste categorii de persoane, care sunt categorii defavorizate, nu e în regulă. Cum e ca o mamă cu doi copii sau cu trei copii, care face un an pentru că nu știu ce s-a întâmplat, să nu facă și ea pușcărie la domiciliu și altul, cum spuneți dvs cu cinci ani pentru corupție să facă închisoare la domiciliu. Nu mi se pare corect.

Trebuia să fie cuprinse și aceste categorii, oamenii peste 60 de ani, dar inclusiv persoanele care sunt bolnave. Închipuiți-vă că eu sunt medic – nu voiam să vă spun să vă închipuiți că sunt medic, ci voiam să vă spun că închipuiți-vă că un om care este bolnav de cancer e nedrept ca să-l ții în pușcărie, să nu facă pușcărie la domiciliu, iar altul care, cum spuneți dvs, are o faptă de corupție, să facă acasă.

Este o impresie pe care spun că o au deja cei din opoziție, că PSD are o singură preocupare – se preocupă de oamenii care sunt condamnați, care au săvârșit fapte de corupție.

Discursul ăsta al opoziției nu va face decât să le scadă din ce în ce mai mult din încrederea populației în dânșii și veți vedea probabil la alegerile care vor urma pentru că niciodată, niciun cetățean, eu cred că din nicio țară europeană, dar și în România la fel, nu va accepta ca să spună că un partid nu este preocupat ca să nu mai intre oamenii în pușcării din cauza protocoalelor sau a mizeriilor care s-au întâmplat în acești ani. Atâta timp cât nu s-au judecat dosarele de către judecători corecți sau s-au judecat pe bilețele sau la comanda SRI sau la comanda... sau pe dosare instrumentate și făcute de SRI pe aceste protocoale, lăsați-mă să cred că nici, poate, 50% din oamenii care sunt poate-s vinovați. Dar 50% sunt convins că oamenii sunt nevinovați și atunci eu cred că discursul ăsta al opoziției este și nedrept pentru oamenii ăștia care au suferit și suferă în continuare, care sunt nevinovați și vedeți, oameni care au fost condamnați la ani mulți de pușcărie pe fond acum doi ani de zile, când încă se făcea și se aplica acest protocol și aceste aranjamente mizerabile și uitați-vă acum că ei pe bandă rulantă sunt achitați sau sunt date înapoi dosarele, cum a fost și la familia Cosma, primarul de la Râmnicu Vâlcea achitat după ce a avut 6-7 ani de zile.

Aceste lucruri la un moment dat ies la iveală și atuncea eu nu cred în discursul ăsta care este și ipocrit, și nedrept față de oameni și eu cred că un partid trebuie să lupte pentru respectarea drepturilor și libertăților omului și pentru ca niciodată, niciun om să nu mai poată să fie abuzat sau să ajungă în pușcărie nevinovat pentru că au existat niște protocoale sau niște liste negre făcute de oameni, trimise pe la Bruxelles sau prin alte părți.