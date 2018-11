Ce au înțeles politicienii români din protestele de la Paris și cum au încercat să manipuleze

Furie, nemulţumire, scandări împotriva preşedintelui Franţei şi gaze lacrimogene. Aşa a arătat Parisul, sâmbătă, în timpul unuia dintre cele mai mari proteste din ultima perioadă. Aproape 300.000 de oameni au ieşit în stradă, nu doar în capitală, ci în toate marile oraşe, nemulţumiţi de o explozie a preţului la carburanţi. Politicienii de la noi au privit aceste imagini şi s-au gândit că n-ar strica să le manipuleze pentru a lansa un nou mesaj antieuropean.

Indiscutabil, ceea ce am văzut nu doar la Paris, ci şi în alte oraşe din Franţa sunt scene de o violenţă cum rar s-au mai văzut în ultima vreme în Europa. Iar bilanţul vorbeşte de la sine. 1 mort, peste 400 de răniţi, aproape 300 de oameni reţinuţi într-o singură zi, aşa cum spune şi deputatul Cătălin Rădulescu.

„Parlament European, nenea Juncker, colegul Timmermans, publicaţii internaţionale, hastag rezist, preşedinte Iohannis, şi toţi marii oratori de la Bruxelles, nu reacţionaţi rupându-va hainele de pe voi, că la mitingul din Franţa, un om a murit, alţii sunt în stare gravă, au fost gazaţi , bătuţi şi „acţiunea jandarmilor francezi a fost disproporţionată faţă de a celor care blocau străzile”? Unde sunteţi toţi cei care condamnaţi PSD-ul şi Guvernul României, unde sunteţi toţi care inclusiv în MCV şi în rezoluţia Parlamentului European făceaţi vorbire de acţiunea jandarmilor din Bucureşti? Unde sunteţi ipocriţilor care condamnaţi totdeauna România atunci când vă place şi închideţi ochii atunci când acelaşi lucru se întâmpla în ţările voastre europene preferate? Nu cereţi acum şi un MCV şi în Franţa, nu faceţi scandal şi nu condamnaţi acţiunea guvernului francez şi a jandarmeriei?”, întreabă retoric Cătălin Rădulescu.

Doar că e simplu să arunci câteva cifre fără context şi să susţii că ceea ce s-a întâmplat în Franţa este la fel de grav precum abuzurile comise asupra protestatarilor din Piaţa Victoriei.

În primul rând, în toate imaginile care au rulat la televiziunile mari din Franţa şi pe agenţiile de presă şi pe care le-am urmărit şi noi nu am văzut scutieri care să bată manifestanţi. Este adevărat că au folosit gaze lacrimogene, dar acest lucru s-a întâmplat preponderent în preajma Palatului Elysee, acolo unde are sediul preşedinţia Franţei, şi unde manifestaţii s-au apropiat periculos de mult de intrarea principală forţând fiecare filtru al poliţiei.

Elocvente în acest context sunt şi relatările jurnaliştilor francezi. Nicăieri în presa locală nu se vorbeşte despre o acţiune disproporţionată a forţelor de ordine, ba dimpotrivă, sunt relatate agresiuni intolerabile comise de protestatari. În egală măsură nici măcar manifestaţii nu s-au grăbit să denunţe în termeni duri intervenţia poliţiei.

Desigur, politicienii români au înţeles altceva. „Proteste? Sute de mii (reali!) în stradă? Gaze? Victime? Sunt sigur că Parlamentul European va reacționa în regim de urgență și va adopta o rezoluție dură. Parchetul General al Curții de Casație a Franței va declanșa o anchetă împotriva forțelor de ordine. Nu? Jean Claude, Franz, Manfred, nimic? Nu, Europa nu are doar mai multe viteze. Are și multiple standarde. Are și multă ipocrizie. Multă aroganță. Multă nesimțire. Din păcate, cozi de topor și caractere de limacși... mai mult pe la noi”, a spus senatorul PSD Șerban Nicolae.

Întrebarea legitimă este dacă protestatarii nu s-au bătut cu scutierii, atunci de unde atâtea persoane rănite. Cele mai multe incidente au fost între cei care manifestau şi cei care nu. Principalul element al protestului de sâmbătă a fost blocarea şoselelor. Oricine îndrăznea să treacă de barajele nemulţumiţilor era hărţuit. În imaginile difuzate de presa franceză, demonstranţii sar pe maşinile care vor să treacă printre ei, aruncă cu pietre, lovesc cu picioarele în caroserie. Pe unii şoferi i-a salvat poliţia, alţii şi-au luat soarta în propriile mâini.

Aşa ajungem şi la cazul protestatarului mort sâmbătă. Vorbim despre o femeie care a fost lovită de un automobil care încerca sa treacă printr-un astfel de baraj.

Cât priveşte acuzaţiile despre dublul standard al instituţiilor europene, situaţia este destul de evidentă. Românii care au ieşit în stradă, au făcut-o pentru a apăra principiile unui stat democratic, valori de care, desigur, Uniunea Europeană este extrem de ataşată şi pentru care era justificat să-şi arate susţinerea.

Francezii au ieşit în stradă din cauza creşterii preţului la carburant, un subiect care ţine de economia naţională, care n-are nicio treabă nici cu Mecanismul de Cooperare şi Verificare, nici cu statul de drept.

Etichete:

,

,

,