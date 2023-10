Plantele sau bibliotecile pe fundalul unui apel video impresionează. Cum poți să-ți manipulezi interlocutorii online

Cercetătorii de la Universitatea Durham au descoperit că persoanele care își organizează fundalul apelurilor video pentru a părea culte sau interesante, cel puțin, au o justificare. S-a demonstrat că rafturile de cărți sau plantele fac cea mai bună impresie într-o întâlnire online, notează The Guardian.

În schimb, oricine dorește să condimenteze lucrurile cu un fundal nou ar trebui să se gândească din nou, deoarece cercetătorii de la departamentul de psihologie al Universității Durham au descoperit că acest lucru îi face pe oameni mai puțin probabil să creadă că cei pe care îi urmăresc sunt de încredere sau competenți.

S-a descoperit că o cameră de zi sau un fundal nou scad percepția de încredere și competență

Studiul a evaluat opiniile a peste 160 de persoane, cărora li s-a cerut să evalueze o selecție de imagini ale oamenilor pe o varietate de medii virtuale și cu un amestec de expresii faciale neutre și fericite.

Genul a jucat, de asemenea, un rol, deoarece femeile au mai multe șanse să obțină un scor mare pentru încredere și competență, indiferent de contextul în care se plasează într-o întâlnire online. A avea o expresie facială fericită a îmbunătățit, de asemenea, nivelurile percepute de încredere și competență.

Imaginile pe care s-a făcut studiul au fost realizate prin colectarea a 72 de fotografii cu 18 bărbați albi și 18 femei albe care fie zâmbeau, fie aveau o expresie neutră. Aceste fețe au fost apoi suprapuse pe șase fundaluri diferite: o cameră de zi, o cameră de zi neclară, o bibliotecă, plante de casă pe un dulap, un perete gol și o morsă în fața unui aisberg. Au fost apoi încadrate pentru a arăta ca niște capturi de ecran în timpul unui apel Zoom.

Paddy Ross, profesor asociat la Durham, a spus: „Într-o lume în care Covid a transformat ideea de primă impresie online, pentru a face o în acest mediu o primă impresie, nu mai trebuie să te gândești doar la cum arăți, trebuie să te gândești și la cum arată fundalul tău.

„Ceea ce am vrut să știm a fost: arăt mai demn de încredere sau mai competent dacă, de exemplu, mă aflu în fața unor plante, sau a unei biblioteci, sau în mijlocul sufrageriei mele, sau poate am un living dezordonat și vreau să estompez asta, sau am doar un perete gol sau un fundal nou?”

Ross a concluzionat despre descoperirile făcute că: „Te va face cu adevărat un fundal să arăți mai puțin demn de încredere decât altcineva care folosește un fundal diferit? Dacă vă puteți așeza în fața unei biblioteci sau a unor plante de casă, am găsit că acestea sunt cele mai bune pentru evaluările de încredere și competență. Încercați să evitați să aveți un fundal nou sau spațiul de locuit în spatele vostru. Am considerat că acestea sunt cele mai proaste pentru evaluările de încredere și competență. Fundalurile neclare sunt OK, dar dacă puteți arăta plante sau biblioteci, este cel mai bine pentru prima impresie, la capitolele încredere și competență.”

Editor : M.I.