Ceartă pentru bani la Guvern. Primar: „Ineficiența guvernamentală ne-o transferă nouă, cu cheltuieli majore”

Au fost discuţii aprinse la Guvern între primarii de municipiu și premierul Viorica Dăncilă. După mai bine de o oră şi jumătate de negocieri, edilii au ieşit şi mai nemulţumiţi de la discuţii. Spun că Guvernul le-a dat cu o mână şi le-a luat cu două. Marele perdant este Primăria Capitalei. Potrivit Gabrielei Firea, municipalitatea pierde 80 de milioane de euro.

Gheorghe Falcă, primarul Aradului: Am fost generoși spunând să nu primim 68, ci doar 60 la sută. Generozitatea a fost chinuită atâtea zile, ieri am fost și umiliți, iar azi ni s-a spus că primim 60 la sută și preluăm toate cheltuielile sociale. Ne-au și confirmat că în 2016 a fost un cost, în 2017 a fost un cost și în 2018, când ei administrau sistemul social, s-a dublat. Deci o ineficiență guvernamentală ne-o transferă nouă cu cheltuieli majore. Când am cerut o analiză pe fiecare localitate nici măcar nu o aveau.

Robert Negoiță, primarul sectorului 3: Le-am explicat că primăriile ar fi foarte afectate de acest lucru și că e o pondere semnificativă în buget și au rămas să analizeze și să sperăm că ne vor da vestea cea bună, și anume să nu pierdem sume importante.

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei: În ceea ce privește Primăria Capitalei noi pierdem aproape 80 de milioane de euro exact în acest an când ar trebui să achităm creanța Elcen, când demarăm construcția spitalului metropolitan doar din surse proprii și când achităm autobuzele Euro 6. Am făcut apel la dna prim ministru, i-am explicat toate facturile foarte mari pe care avem nevoie să le plătim și că o rugăm să înțeleagă că, deși pare că Bucureștiul are un buget mare, dar raportat la cheltuieli, atunci banii sunt foarte puțini.

Edilii spun că nu au renunțat la ideea unui protest.

