Cele 12 condiții ale ALDE pentru susținerea guvernului Orban

Președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu i-a prezentat, joi, liderului PNL Ludovic Orban, 12 condiții pe care ALDE le impune pentru susținerea noului guvern. Printre acestea se numără formarea unui guvern monocolor, menținerea cotei unice de impozitare și o restructurare guvernamentală, a anunțat Tăriceanu, după negocierile cu Orban.

„Am urmărit să vedem dacă există o punte de legătură pentru ca noi, cei de la ALDE, să putem da votul la învestitura Guvernului, având în vedere că Ludovic Orban a fost desemnat prim-ministru. Am venit pregătiți cu un document în 12 puncte, care sintetizează principalele elemente de procupare pe care le avem. Ca să nu fiu foarte brutal, sigur, ele reprezintă condițiile pe care noi le punem pentru a acorda votul viitorului Guvern.

Am cerut în mod explicit PNL-ului să formeze un Guvern monocolor, aceasta fiind o condiție serioasă, în baza căreia vom da sau nu votul nostru. Au luat la cunoștință de aceste cerințe, trebuie să le analizeze. Săptămâna viitoare vom putea să hotărâm ce facem. Acest lucru presupune și o reuniune a forurilor statutare ale ALDE, pentru a supune spre aprobare această decizie majoră”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, după negocierile purtate cu Ludovic Orban, în Parlament.

Alte condiții impuse de ALDE vizează reținerea de a mai da ordonanțe de urgență în domeniul justiției, dar și continuarea proiectelor în curs de derulare în infrastructură.

„Printre aceste condiții se numără menținerea cotei unice de impozitare. Al doilea element este cel legat de reținerea de a da OUG în domeniul justiției. Un alt element este cel legat de continuarea proiectelor majore de infrastructură, care sunt începute. Noi considerăm că trebuie să existe o continuitate a acestor proiecte. Dacă începem totul de la zero irosim resurse financiare și timp. Am menționat și alte lucruri. (...) Am cerut la capitolul de măsuri economice, de exemplu, să se continue ceea ce este demarat în momentul de față, anume listarea la bursă a companiei Hidroelectrica”, a spus Tăriceanu.

„Acestea sunt câteva dintre elementele puse astăzi pe masă. le-am lăsat celor de la PNL să le studieze și cel mai probabil vom avea o discuție la începutul săptămânii viitoare pentru a trage concluzia definitivă. Până atunci nu vă pot spune că am hotărât astăzi ceva. Sunt o serie de chestiuni pe care le-am discutat civilizat, dar asupra cărora nu negociem, cum ar fi chestiunea guvernului monocolor. Dacă PNL intenționează să formeze un guvern multicolor, PNL riscă să devină minoritar în propriul guvern, pentru că are până într-o sută de parlamentari”, a mai spus Tăriceanu.

El a precizat că nu a discutat cu Ludovic Orban despre numărul de ministere, acest lucru urmând să fie dezbătut la următoarea întrevedere.

„Am cerut în mod obligatoriu o restructurare a guvernului, fie că vorbim de miniștri, fie că vorbim de secretari de stat”, a conchis Tăriceanu.

Ludovic Orban a mai avut negocieri cu liderii UDMR și Pro România, iar vineri se va întâlni cu reprezentanții USR.