Întrebat luni, la Jurnalul de Seară, de la Digi24, ce părere are despre faptul că majoritatea sondajelor îl dau pe Mircea Geoană drept favorit în cursa pentru alegerile prezidențiale din 2024, Marcel Ciolacu a declarat că nu comentează sondajele, nici măcar acelea comandate de PSD. Cu toate acestea, sarcastic, liderul social-democrat a spus că într-o astfel de situație, în care cei mai mulți dintre români au această preferință, cel mai bine e să "nu mai facem alegeri". Acesta a mai precizat că nu-l deranjează că Mircea Geoană vrea să candideze, afirmând că "dânsul are experiență de președinte", pentru că "a mai fost câteva ore".

"Eu n-am comentat niciodată nici sondajele pe care le plătește PSD. Asta e părerea. Să fie (opțiunea de vot - n.red.). Dacă e așa, nu mai facem alegeri. Ce rost mai are? Dânsul are experiență de președinte. A mai fost câteva ore. Cu asta am încheiat. Nu pot să comentez. Există sondaje și sondaje. N-am nicio problemă. E pe primul loc. Să candideze.

Eu nu mi-am făcut sondaje în ceea ce mă privește. N-are rost să spun cum stă domnul Geoană. Sunt sondajele PSD, le spun colegilor, n-am să le fac publice. Nu mă interesează cifre, cât are PSD, PNL, mă interesează prioritățile românilor și ceea ce facem - dacă este o percepție corectă, că adevărul e greu să-l găsești.

Încercăm mai mult studii sociologice.

Nu mă deranjează. Doamne ferește (că Geoană vrea să candideze - n.red.). Dar nu e primul politician care face asta, foarte bine, să candideze", a spus Marcel Ciolacu despre Mircea Geoană.

Liderul PSD a mai precizat că pentru el însuși, "candidatul cel mai important pentru este cel decis de colegii mei".

De asemenea, întrebat dacă există vreo altă variantă de candidat la prezidențiale în afară de el, Marcel Ciolacu a răspuns "categoric".

"În primul și-n primul rând, momentan eu n-am discutat despre o candidatură, am spus că voi schimba tot sistemul care va duce la nominalizarea din partea PSD și mă voi ține de acest lucru. Candidații care doresc să se-nscrie într-o competiție internă trebuie să fie votați în toate județele din România - și viceprimarii, consilierii municipali, consilierii județeni, primarii, președinți de CJ, parlamentari vor trebui să dea un vot. Am văzut ce au însemnat deciziile luate în nucleu redus. Au dus la eșecuri. Am avut 4 eșecuri. Eu nu voi continua aceeași procedură care să ducă la un eșec", a mai spus premierul.

