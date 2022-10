Ciucu face apel la USR în scandalul cu Clotilde Armand: „Conduce primăria dictatorial, netransparent, isteric. Detașați-vă nițel”

Primarul Sectorului 6 și președintele PNL București, Ciprian Ciucu, a scris vineri un mesaj pe Facebook pentru „membri simpatizanți ai USR” în care vorbește despre disputa cu primarul Sectorului 1, Clotilde Armand. Acesta spune că a încercat, în calitate de președinte al PNL București, să aplaneze tensiunile de la sectorul 1, însă „orice se decidea nu era respectat de către doamna Armand”. Acesta face „un apel” către USR „să nu exportăm nebunia care a cuprins Primăria Sectorului 1 acolo unde coalițiile noastre locale încă rezistă”.

„Vă rog să mă credeți că am făcut timp de câteva luni tot ce a fost omenește posibil, începând de vara trecută, după ce am fost ales președinte PNL București, să-i asigur sprijinul PNL Sector 1 pentru a-și putea îndeplini mandatul. Efortul meu m-a dus atunci chiar aproape de un conflict cu proprii mei colegi. Eu am insistat că trebuie să menținem majoritatea, ei îmi spuneau că dna. Armand este o persoană profund conflictuală și că este imposibil. Conduce primăria dictatorial, netransparent, isteric. Implicat fiind în acele lungi discuții, vă spun pe cuvânt de onoare, că orice se decidea nu era respectat de către doamna Armand. Nimic”, scrie Ciucu.

Președintele PNL București spune că a discutat cu președintele USR București Vlad Voiculescu astfel încât tensiunile de la sectorul 1 să nu afecteze și alte sectoare.

„Mi-am dat și eu seama că efortul nostru este inutil, este o cauză pierdută și m-am detașat, tocmai pentru ca să nu escaladăm conflictul de la nivelul Sectorului 1 și la Sectorul 2 și la Sectorul 6 și la Consiliul General, acolo unde suntem datori să le asigurăm primarilor noștri majorități și stabilitate. L-am rugat pe dl. Vlad Voiculescu, președintele USR Bucureşti să nu exportăm isteria și conflictul în alte primării. Îi mulțumesc pentru că a înțeles. Am continuat să am o relație excelentă, fiind în contact permanent cu Primarul Sectorului 2 (USR), cu viceprimarii și consilierii USR din Sectorul 6 și cu consilierii generali ai USR. O relația bazată pe respect, deferență și focalizată pe scopul comun de a guverna cât mai bine administrațiile în care avem majoritatea. Și acum, după acest atac furibund la adresa mea, în calitate de președinte al PNL București, doresc același lucru: să continuăm și să nu lăsăm nebunia de la Sectorul 1 să ne contamineze pe toți”, spune Ciucu.

„Adică la PMB, la Sectorul 2, la Sectorul 6 putem să ne comportăm rațional, doar la Sectorul 1 nu se poate. Avem probleme este doar la Sectorul 1 și, vă spun sincer, nu este la noi. Nu este nici la voi, este doar la dna. Armand prin modul în care înțelege șă își exercite funcția de autoritate publică: conflicte generalizate, cu toată lumea, permanent, inducând manipulativ senzația falsă de cetate asediată. Nu este cazul. Toată lumea îi pute, toți sunt hoți, toți sunt ticăloși, absolut toți și permanent. Toată comunicarea ei publică nu este despre ce a făcut în Sectorul 1 ci despre pe cine să mai atace. Cu asta vor rămâne locuitorii celui mai bogat sector al Bucureștiului: cu atacuri ei sterile și 4 ani dezastruoși, 4 ani ratați!”, explică Ciucu.

Acesta le cere membrilor USR să păstreze majoritățile cu PNL și să nu se lase „ manipulați de perdeaua de fum aruncată mereu în spațiul public de către Clotilde Armand”.

„Mă acuză că nu am făcut reforme și că am rezultate doar pe Facebook. Pe mine. Ea. Este efectiv ridicol. (...) Vă rog detașați-vă nițel, judecați cu mintea dumneavoastră, comparați, situațiile, nu vă lăsați manipulați de perdeaua de fum aruncată mereu în spațiul public de către Clotilde Armand ca să își ascundă incompetența. Este foarte important să nu exportăm nebunia care a cuprins Primăria Sectorului 1 acolo unde coalițiile noastre locale încă rezistă”, mai scrie președintele PNL București.

Armand: Tu faci doar alianțe cu cei pe care în trecut îi acuzai că sunt corupți

Mesajul președintelui PNL București vine după ce primarul Sectorului 1 Clotilde Armand a scris pe Facebook că Ciprian Ciucu stă „în poziție de ghiocel” și execută ordinele de la centru.

„Spune șeful PNL București că eu mă cert cu toată lumea și este o stare de conflict în Sectorul 1. (Ai dreptate Ciprian. Mă cert cu toți cei care au tupeul să vină acum în fața oamenilor după ce au furat bani de la Primăria Sectorului 1. Iar în partidul tău sunt destui. Este trist să te văd că ai ajuns să folosești exact argumentele șefilor tăi. Da, șefii PNL din vârful statului în fața cărora tu stai în poziție de ghiocel și execuți ordinele. Este foarte trist să văd decăderea ta morală și faptul că nu ești în stare să faci reforme administrative adevărate - le faci doar la televizor, acolo unde partidul tău aruncă cu mii de euro din bani publici ca să linșeze adversarii politici. Tu faci doar alianțe cu cei pe care în trecut îi acuzai că sunt corupți. Este foarte trist să te văd atât de frustrat și neputincios în fața celor care conduc cu adevărat PNL București. Pentru că tu nu o faci”, scrie Armand.

Editor : R.K.