Continuă atacurile în coaliție. Sorin Cîmpeanu, despre Dacian Cioloș: A fost la începutul anilor 90 la conducerea PUNR

Noul ministru al Educației îi răspunde lui Dacian Cioloș, după ce copreședintele USR PLUS s-a arătat nemulțumit de numirea sa în această funcție. Sorin Cîmpeanu s-a apărat la acuzația de traseism și a făcut acuzații în acest sens la adresa liderului PLUS.

„La începutul formării coaliției, nimeni nu dorea Ministerul Educației. Nu înțeleg - dacă se dorea atât de mult - de ce nu s-a negociat ca acest minister să treacă la un alt partid din coaliție, să nu rămână la PNL și să fie un ministru dorit și acceptat. Din câte cunosc eu, nu, pe parcursul negocierii. Acum, că în coaliție unii se pronunță cu privire la alți colegi, este un lucru mai mult decât discutabil, în care n-aș dori să intru”, a declarat noul ministru al Educației, la Digi24.

Sorin Cîmpeanu a spus că numele lui Ștefan Pălărie nu a fost prezentat oficial în cadrul negocierilor, dar că acesta este „o persoană foarte competentă, care ar fi putut fi un foarte bun ministru al Educației, în cazul în care rezultatul negocierilor duceau ministerul în partea USR PLUS”.

„Referitor la acuzații, eu nu înțeleg foarte bine un lucru. De ce nu se pot diferenția lucrurile. Sunt curios dacă cineva poate spune că pe parcursul carierei sale nu a făcut nicio greșeală. Acuzația de traseism politic aș vrea s-o lămuresc: Am intrat pentru prima oară în politică în anul 2016, după ce am făcut parte apolitic dintr-un guvern politic, susținut de ALDE într-un guvern cu PSD. Am fost pentru prima oară membru ALDE în 2016, am părăsit acest partid în mod voluntar pentru a construi o altă inițiativă, de centru-dreapta - Pro România. Nu am avut șanse cu acest proiect, din care am fost exclus. Și acum în PNL. Cam asta e tot”, a spus ministrul Educației.

În acest sens, Cîmpeanu a spus despre Cioloș că „a fost la începutul anilor 90 la conducerea PUNR (Partidul Unității Națiunii Române, n.red.), apoi a fost ministru întrun guvern liberal minoritar - foarte bine - apoi a fost susținut comisar european - excepțional - de către PDL, apoi s-a întors într-un guvern tehnocrat cu susținere PSD, pentru a fonda partidul PLUS. Le numărăm, câte ies? E păcat să spunem că cineva nu poate să conducă bine mașina pentru că nu știe să gătească”.

Cum răspunde Sorin Cîmpeanu la acuzațiile despre plagiatul lui Victor Ponta

Cu privire la acuzațiile de plagiat în cazul lui Victor Ponta și Gabriel Oprea, el a recunoscut că a greșit în mandatul anterior de ministru al Educației.

„Mi s-a propus intrarea în politică în calitate de ministru, intrarea în guvern. În data de 11 decembrie 2014, când nu știam cine sunt membrii guvernului, ce partide sunt la putere, eram complet dezinteresat de politică. Câteva zile mai târziu a apărut o ordonanță de urgență, 94, prin care se instituia posibilitatea renunțării la titlul de doctor. A fost poate o eroare din partea mea că nu am înțeles la timp acest mecanisme, însă am introdus un articol prin care această renunțare se făcea printr-o metodologie promovată de ordin de ministru, pe care nu l-am mai dat și nimeni nu a mai renunțat la titlul de doctor. Da, absolut (că a fost o greșeală, n.red.). La vremea respectivă mi s-a părut a fi o cale de ieșire dintr-un impas, de care am luat la cunoștință cu două zile mai devreme”, a spus Sorin Cîmpeanu.

Editor : G.C.