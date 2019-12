Criza care va declanșa alegerile anticipate. Când ar putea fi demis Guvernul Orban

Guvernul Orban ar putea fi demis la începutul anului viitor, susțin surse parlamentare, dacă executivul va modifica legislația electorală astfel încât alegerea primarilor să se facă în două tururi. Asumarea răspunderii sau emiterea unei Ordonanțe de Urgență pentru un astfel de proiect va declanșa criză politică în urma căreia, în primăvară, ar putea fi organizate alegeri parlamentare anticipate.

Premierul Ludovic Orban a anunțat deja că ia în calcul angajarea răspunderii pentru abrogarea recursului compensatoriu (proiect adoptat însă de Parlament), pentru modificarea OUG 114, dar și pentru abrogarea unor prevederi privind transportul în comun. Conform unor surse, executivul ar putea apela la această soluție și în privința desființării Secției Speciale, dar și pentru alegerea primarilor în două tururi. Modificarea legislației electorale va duce la depunerea unei moțiuni de cenzură care cu votul PSD și UDMR ar putea fi adoptată. Dacă executivul este demis, în primăvara anului viitor vor fi organizate alegeri anticipate.

Surse din PSD au declarat pentru Digi24.ro că este luată în calcul această variantă în sesiunea următoare. „Probabil vom depune o moțiune de cenzură în prima sesiune parlamentară din 2020”. PSD poate profita de o eventuală angajare a răspunderii pentru a depune două moțiuni prin care să încerce să demită guvernul. Constituțional, poate fi depusă o singură moțiune într-o sesiune parlamentară, însă angajarea respunderii prevede posibilitatea sancționării guvernului printr-o moțiune de cenzură.

Moțiunea de cenzură va fi votată de UDMR

UDMR va vota o moțiune de cenzură dacă este introdus votul în două tururi la alegerile locale, a anunțat vineri liderul deputaților UDMR, Korodi Attila. Acesta a declarat pentru Maszol.ro, că Uniunea va vota în favoarea unei eventuale moțiuni de cenzură inițiate de către PSD dacă actualul guvern va merge până la capăt cu intenția de a introduce votul în două tururi la alegerile locale din 2020.

„Este foarte probabil să înfruntăm Guvernul. Pe de o parte, ar putea duce la căderea guvernului, iar pe de altă parte, este sigur că decizia va fi respinsă de către Curtea Constituțională. Sunt sigur că vom găsi suficienți în Parlament care să ne sprijine”, a declarat Korodi Attila.

Liderul deputaților UDMR susține că PNL ar putea să provoace deliberat căderea propriului guvern pentru a convoca alegeri anticipate. „Bănuim că PNL, modificând legea electorală prin angajarea răspunderii, intenționează să provoace căderea guvernului conducând la alegerile parlamentare anticipate solicitate de Klaus Iohannis, printr-o criză guvernamentală”, a mai spus Korodi.

Președintele Klaus Iohannis, le-a transmis luni liberalilor un semnal pentru susținerea alegerilor în două tururi. „În două tururi se pot obține rezultate frumoase”, le-a spus șeful statului celor de la PNL, subliniind însă că „un primar bun câștigă fluierând”, au declarat surse participante la ședință pentru Digi24.ro.

În Parlament, în acest moment, se află în comisiile de la Camera Deputaților patru proiecte de lege pentru alegerea primarilor în două tururi, însă matematica parlamentară arată că partidele care susțin această modificare nu au suficiente voturi. Rămâne astfel varianta Ordonanței de Urgență sau a angajării răspunderii.

Cum se poate ajunge la anticipate

Guvernul ar putea fi demis cu voturile PSD, UDMR și cu votul parlamentarilor minorităților naționale controlați de PSD. În total, PSD, UDMR și cei 7 deputați ai minorităților ar stânge 239 de voturi, față de cele 233 de voturi necesare pentru adoptarea unei moțiuni de cenzură.

Dacă guvernul este demis, președintele poate face două propuneri consecutive de premier care să fie respinse de Parlament, după care pot fi declanșate anticipatele.

„Vă reamintesc că am fost primul care am spus că îmi doresc alegeri anticipate. Am spus-o şi înainte de campanie, şi în campanie, şi după campanie. Şi o mai spun acum o dată. Eu îmi doresc alegeri anticipate şi discuţiile pe care le voi avea cu liderii politici ţintesc şi acest obiectiv”, a declarat joi, Klaus Iohannis.