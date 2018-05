CTP: Am identificat stilul președintelui Iohannis. Știa că Viorica Vida Dăncilă este o nulitate

Cristian Tudor Popescu a comentat decizia președintelui Klaus Iohannis privind retrimiterea pachetul de legi ale justiției la Curtea Constituțională și sesizarea Comisiei de la Veneția în privința acestora. Jurnalistul a spus că șeful statului are stilul de a dispărea, timp în care PSD face greșeli, pentru ca apoi să puncteze în rândul opiniei publice.

„Acest demers vine în continuarea cererii de demisie, solicitării de demisie, pe care i-a adresat-o doamnei Viorica Dăncilă, adică face parte din campania electorală pe care a început-o domnul Klaus Iohannis. Stilul electoral al domniei sale am început să-l identificăm după trei ani de când este președinte. Are perioade de dispariție, perioade în care suporterii săi se întreabă mirați de ce nu intervine. Apoi, când hotărăște că adversarii săi au adunat suficiente erori, suficiente bile negre, suficiente prostii și ticăloșii, atunci iese la atac. Așa s-a întâmplat cu doamna Dăncilă. Știa foarte bine că este o nulitate, Viorica Vida Dăncilă, și totuși a acceptat-o ca premier, așteptând trei luni ca să acumuleze ce am văzut cu toții și acum să încerce domnul președinte să facă capital politic pe seama doamnei Dăncilă”, a spus Cristian Tudor Popescu.

În ceea ce privește legile justiției, despre care Klaus Iohannis a anunțat miercuri că le retrimite la CCR și că sesisează Comisia de la Veneția, lurnalistul a adăugat că acest proiect de legi „este o încercare de protejare a hoților de partid și de stat”.

„Demersul este justificat dar face parte din această campanie electorală pe care a început-o președintele. Nu este o contradicție între aceste două aspecte”, a precizat el.

De asemenea, jurnalistul crede că legile vor fi invalidate parțial de către Curtea Constituțională a României.

„Este foparte important ce va spune Comisia de la Veneția. Toate acestea contează la capitalul politic pe care îl adună bob cu bob președintele. Dânsul se gândește la impresia pe care o lasă opiniei publice”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.

Întrebat dacă acțiunile președintelui îi vor descuraja pe inițiatorii acestor legi, jurnalistul a spus că „oamenii aceia sunt niște roboți defecți, care vor merge înainte până își sparg capele de zid”.

„Nu acolo se poate produce fisura, ci între domnii Dragnea și Tăriceanu. Ați văzut că dl. Tăriceanu nu s-a mai repezit să declare Iohannis este trădător de țară, că este lovitură de stat, n-a mai venit cu astfel de declarații. A spus că nu a citit. Deci nu-și asumă. Este destul de limpede separarea lentă dar sigură care se produce între domnul Dragnea și domnul Tăriceanu și PSD, având în vedere intenția domnului Tăriceanu de a candida la prezidențiale. Acolo aceste atacuri ale președintelui pot să lărgească fisura”, a completat el.

Cristian Tudor Popescu a mai spus că mesajul de astăzi al președintelui Iohannis către judecătorii CCR nu este adresat de fapt lor, ci este pentru public.

„Toate aceste mișcări și declarații nu sunt făcute pentru adresanții lor, sunt făcute pentru opinia publică, care îți poate forma o idee. Dacă mai e cazul să sărbătorim în România 1 mai Muncitoresc sau ar trebui să-l înlocuim cu 1 Mai ciorditoresc. Clasa muncitoare a fost înlocuită în propaganda actuală a puterii cu clasa ciorditoare. Toate măsurile pe care le ia acest guvern în justiție, tot ce face parlamentul majoritar PSD reprezintă protejarea hoților din pușcării cât și a hoților încă liberi. Se dorește să avem dictatura clasei ciorditoare. Pe această situație clară vrea președintele Iohannis să câștige capital electoral și chiar o să câștige”, a concluzionat jurnalistul.