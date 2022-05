Liderul AUR, George Simion, provoacă tot timpul, pentru a crea niște evenimente și pentru a-și menține o anume imagine, o popularitate pe care altfel nu are cum să o obțină, pentru că nu are ce să ofere din punct de vedere politic în afara unor astfel de incidente, spune Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul a comentat, vineri seara, incidentul petrecut în această săptămână, când liderul AUR a vrut să forțeze intrarea în sediul Digi24, sub pretextul că vrea un drept la replică.

CTP spune că dacă liderul AUR ar fi primit în studiourile Digi24 ar înseamna abdicarea de la niște principii și valori ale postului și de aceea, el personal ar întrerupe orice colaborare cu această televiziune. În plus, gazetarul este sigur că telespectatorii Digi24 își doresc ca George Simion să fie ignorat și să nu fie subiectul unor știri de presă.

„Mai întâi vreau să-i felicit pe cei doi tineri de la paza sediului Digi24, pentru felul în care au reacționat în fața agresiunii acestui domn. Pentru că lucrurile n-au stat întotdeauna așa de-a lungul anilor. Nu pot să nu-mi amintesc cum Corneliu Vadim Tudor îi arunca cu o palmă unui polițist în uniformă chipiul de pe cap, urlând la toți polițiștii și ăștia stând smirnă atunci, pentru că era senatorul Vadim Tudor! Ne amintim cât de terorizați sunt oamenii de ordine de personaje gen tovarășa de asalturi și asupra instituțiilor statului, și asupra unor instituții private, senatoarea Cascada Urlătoarea, tovarășa de astfel de procedee a domnului șef al AUR. Or, acești doi băieți puteau să se piardă cu firea, nu? Să spună uite, domn'e, a venit deputatul Simion, șef de partid, vrea să intre, păi, cum să nu-l lăsăm pe domnul acesta? Și mi-a plăcut faptul că, foarte ferm, fără niciun fel de agresare

verbală a celui care voia să intre în forță, corecți, politicoși până la capăt, l-au respins.

Vreau, de asemenea, să salut atitudinea postului Digi24 de a nu invita în studio niciun reprezentant al acestei formațiuni, AUR, și cu atât mai puțin pe șeful ei. Nu ar avea ce să caute aici și au unde să se exprime, dacă nu sunt primiți la Digi24. Sunt primiți de multe ori cu covor roșu la celelalte televiziuni de știri”, a arătat gazetarul Cristian Tudor Popescu.

La observația jurnalistului Claudiu Pândaru, realizatorul emisiunii „Cap limpede” că el personal nu-și pune „stavilă” în a invita sau nu invita pe cineva în emisiune, CTP a răspuns: „Dar eu pun, tocmai asta încerc să vă spun. Sigur că e alegerea mea. Și tocmai încerc să vă comunic că, de pildă, dacă vreun reprezentant AUR sau domnul acesta ar călca aici, ar sta pe acest scaun, atunci eu nu mai vin în postul Digi24. În modul cel mai democratic cu putință. Deci, spuneam că au unde să se exprime. Nu suntem pe vremea lui Ceaușescu ca Digi24 să fie Televiziunea Română, singura! Și atunci - domnule, n-au, dacă n-ai acces la televiziunea de stat și singura, atunci ești cenzurat, ești discriminat! Nu. Tocmai spuneam că sunt primiți cu covor roșu de multe ori în toate celelalte televiziuni de știri, deci au posibilitatea să se exprime, lucru pe care domnul șef al AUR l-a și făcut. Imediat după incidentul de aici s-a dus la un alt post de știri, unde a vărsat tot ce a avut de spus.

Spuneam că este vorba de o atitudine aici. E vorba de niște valori și principii pe care eu, colaborând cu postul Digi24 - și acesta e și motivul

principal pentru care colaborez cu postul - astfel de valori și principii sunt respectate de postul Digi24. Ele nu se regăsesc sub nicio formă în cazul acestei formațiuni. Deci, nu au ce să caute.

Vin aici, sunt invitați, cum am văzut, de la PSD, de la PNL, de la USR, de la UDMR, de la partide neparlamentare în studio. Nu au ce să caute cei de la formațiunea AUR. Să se exprime în altă parte!

Deci, nu pot decât să salut această atitudine.

De altfel, telespectatorii Digi24, cât îi știu eu, hai să zic că îi cunosc de peste 7 ani de când apar aici, la Digi24, nu doresc să audă nimic de la domnul Simion, nici de bine, nici de rău. Și de la nimeni de la AUR. Nu doresc, pur și simplu. De altfel, sunt destui care îmi spun asta pe Facebook când vine vorba de subiect.

Bineînțeles, dacă are de trimis dreptul la replică, există forma, de pildă, care s-a aplicat în cazul Adrian Năstase, aici, în studio, am stat cu toții, și noi doi, și telespectatorii, vreme de vreo 5 minute, în timp ce pe ecran s-a desfășurat ce-avea de zis domnul Năstase. Dacă există obligativitate în regulile CNA, sigur, cu așa ceva i se poate da această posibilitate domnului în cauză.

Eu nu știu, de pildă, ce ar fi făcut domnul Simion intrând aici, în special fiind vorba de ministrul energiei, Virgil Popescu, pe care l-a agresat în repetate rânduri în Parlament, în fața unei țări întregi, atât fizic, cât și verbal, cu violență. Ce ar fi făcut?

Domnul acesta, șeful AUR, este de meserie provocator. Asta este, astea-s fapte ce spun eu aici. Deci, provoacă. Provoacă în Parlamentul României, năvălind pe porțile Parlamentului României, năvălind în Primăria Timișoara și așa mai departe. Provoacă tot timpul, pentru a crea niște evenimente și pentru a-și menține o anume imagine, popularitate, pe care altfel nu are cum să o obțină, pentru că nu are ce să ofere din punct de vedere politic în afara unor astfel de incidente. Și cu asta am închis subiectul” - a spus Cristian Tudor Popescu.