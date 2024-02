Cum a racolat PSD într-o singură zi zeci de primari de la PNL și USR, înainte de alegerile locale: „Bă, Imala, de ce ai nevoie?”

Zeci de primari și viceprimari din PNL, USR și PMP din județul Timiș au anunțat sâmbătă că își părăsesc partidele și că vor candida la alegerile locale sub sigla PSD, informează Opinia Timișoarei.

„Vreau să fac un nou anunț. Fără foarte multe discuții suplimentare, am bucuria și onoarea să îi am alături de mine pe acești primari și viceprimari din localități din Timiș, care s-au dedicat comunităților care i-au ales”, a spus președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, citat de presa locală.

Am bucuria să-i am alături de mine pe primarul din Liebling, Ion Munteanu. Îl avem pe primarul din Tomești, o voce marcantă din PNL Timiș. Atunci când am avut discuții cu el mi-a spus ca mă va critica atunci când gresesc. Este primărița comunei Foeni. Primarul comunei Uivar, Bogdan Săvulescu. Mai este cu noi primarul comunei Varias, Nicu Birău