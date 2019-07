Cum comentează Firea intenția lui Tăriceanu de a candida la președinție, indiferent de decizia PSD

Gabriela Firea spune că discuțiile despre candidatura la președinția României trebuie să fie pragmatice, nu sentimentale. Este reacția primarului Capitalei, întrebată despre intenția șefului ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, de a candida la președinție.

„Eu îl respect mult pe domnul Tăriceanu. A și fost șeful meu la Radio Contact. Este un om deosebit, un om de a cărei voce trebuie să ținem cont, dar discuția trebuie să fie una pragmatică și nu sentimentală. Bineînțeles că fiecare persoană se poate considera cea mai îndreptățită, dar trebuie să mergem și la matematică. Politica am văzut că este cu science-fiction, cu pasiune, eu prefer totuși filmele romantice și de familie. Politica este cu foarte multă poezie, dar și cu matematică. Dacă nu sunt rezultate sau nu pot fi obținute rezultate cred că trebuie regândită strategia”, a spus Firea.

Declarația sa vine după ce preşedintele Senatului a spus că nu exclude posiblitatea constituirii unei alte alianţe electorale, în cazul în care PSD şi ALDE nu vor avea un candidat comun la alegerile prezidenţiale,

„Împreună cu colegii mei am analizat acest lucru şi mă îndrept spre o candidatură, dar această candidatură ar fi mult mai util să aibă o susţinere cât mai largă, adică să fie din partea coaliţiei PSD şi ALDE şi poate chiar mai mult. Am văzut că există o aşteptare din partea susţinătorilor noştri, mă refer şi la cei din ALDE şi din PSD, de a avea o candidatură cât mai puternică. Am văzut şi sondajele (...) şi cred că un asemenea candidat, cu susţinere comună, are toate şansele să se opună cu succes actualului preşedinte. Dacă nu vom reuşi să avem un candidat comun cu PSD-ul, după data de 22 iulie, vom vedea cum vom configura o alianţă care să aibă un candidat cu şanse”, a spus Tăriceanu.

Potrivit informațiilor Digi24, PSD va alege pentru prezidențiale între Viorica Dăncilă și Gabriela Firea. Dăncilă și-a exprimat din nou, duminică, disponibilitatea de a candida, iar Gabriela Firea este solicitată să candideze de o parte dintre șefii de organizații județene, care nu doresc ca PSD să ajungă în situația de a nu intra în al doilea tur al alegerilor din noiembrie.

Întrebată dacă intenționează să candideze la președinție, Firea a răspuns: „Am primit mai multe telefoane de la colegi din țară, mai ales primari, în care mi s-a reproșat că au sentimentul că nu vreau să mă implic, deși am un procent destul de mare, și că cumva aș vrea să îmi conserv procentajul doar pentru primărie. Am stat și am reflectat. În acest context am făcut acea declarație, săptămâna trecută, că vin la ședințele CEx și la toate analizele pentru desemnarea unui candidat. Sunt deschisă unor discuții. Nu spun acum da sau nu. Singurii care trebuie să decidă sunt membrii PSD”.