Dan Barna: 2019 a fost un an „tare complicat”, dar din 2020 România poate deveni „povestea de succes a Europei”

Președintele USR, Dan Barna, a declarat, într-un mesaj de Anul Nou postat pe Facebook, că 2019 „a fost un an tare complicat”, dar din 2020 „România are toate resursele să devină povestea de succes a Europei”.

Dan Barna a adăugat că, dacă la începutul lui 2019, PSD și Liviu Dragna controlau „totul”, acum, „în decembrie, avem un guvern nou și perspectivele unor alegeri care să ne reașeze pe drumul dezvoltării”.

„Sigur, am îndrăznit să sperăm mai mult”, a adăugat Barna, care a recunoscut că nu întodeauna au fost luate „poate cele mai bune decizii”. Unul dintre mai mari eșecuri politice ale USR din acest an a fost ratarea, de către Dan Barna, intrării în turul doi al alegerilor prezidențiale din acest an.

„Am fost în stradă alături de sute de mii de români, am folosit puterea parlamentară, mult mai mult decât cele 9 procente pe care le-am câștigat în 2016, am oprit abuzurile guvernării PSD în Justiție. Am creat cea mai puternică mișcare politică a noii generații, Alianța USR PLUS”, a declarat Dan Barna.

„Dacă în 2019 am reușit să oprim PSD, în 2020 trebuie să alegem o nouă guvernare pentru România”, a mai spus Barna care a adăugat că „USR și Alianța USR PLUS vor intra în alegerile locale și parlamentare cu un program care să accelereze modernizarea României”.

Liderul USR a prezentat și câteva dintre prioritățile acestui program.

„Să investim mult, cât putem noi de mult în Educație. Să rescriem regulile după care funcționează Sănătatea astfel încât să punem pe primul loc prevenția. Să terminăm odată autostrăzile care trebuie să conecteze România. Să nu mai taxăm sărăcia și să oferim un sprijin real antreprenorilor care creează bunuri, servicii și locuri de muncă în România. Să salvăm pădurile, aurul verde al țării noastre”, a spus Barna.

„România are toate resursele să devină povestea de succes a Europei. Trebuie doar să îi dăm o guvernare capabilă să ne ducă acolo. Aceasta este miza anului 2020”.

Dan Barna a precizat că USR trebuie să devină „un partid de centru-dreapta modern care să reprezinte puterea oamenilor obișnuiți și a comunităților din toată țara”.

