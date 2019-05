Dan Barna anunță că USR-PLUS va avea candidat la prezidențiale

Co-președintele USR-PLUS, Dan Barna, a anunțat, vineri, la mitingul din București, că Alianța va avea candidat la alegerile prezidențiale.

Dan Barna a anunțat, vineri seara, la București că obiectivul USR-PLUS este ca într-un an și jumătate să dea României un președinte și primul ministru, dar și primarul Capitalei.

„Obiectivul acestei alianțe este ca într-un an și jumătate să dea președintele României, primarul Bucureștiului și primul ministru. (...) Am făcut această alianță toată România. Am făcut această alianţă pentru că trebuie să le dăm oamenilor decenţi din această ţară o alternativă puternică care poate să lupte de la egal cu PSD, cu PNL, cu toate celelalte partide. Trebuie să le dăm oamenilor decenţi din România o alternativă care va arăta să guverneze şi altfel decât PSD, altfel decât USL, nu uităm, sau altfel decât ALDE. România merită spuneam ceva mai bun şi asta va oferi Alianţa USR-PLUS”, a spus Dan Barna, potrivit Mediafax.

Conducerea USR-PLUS a participat la un miting în București, vineri seara, când au fost prezentați candidații la alegerile europarlamentare.