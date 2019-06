Dan Barna, fotografiat cu Victor Ponta la masă

Președintele USR, Dan Barna, și Victor Ponta, șeful Pro România, s-au întâlnit la Bruxelles, fiind fotografiați împreună la o masă. Fotografia a fost postată de Ponta pe pagina sa de Instagram.

Dan Barna a explicat ulterior pe Facebook de ce se afla cu Victor Ponta la masă la o cafenea din Bruxelles.

Liderul USR spune că a avut o „discuţie de 15 minute” cu Victor Ponta în care i-a cerut fostului prim-ministru sprijinul în Parlament pentru votarea moţiunii de cenzură şi a lui Peter Eckstein-Kovacs în funcţia de Avocat al Poporului.

„Da, am discutat despre aceste subiecte pentru că sunt două teme pentru care avem nevoie de toate voturile Opoziției și este normal să vorbim între noi. Nu am negociat, nu am făcut și desfăcut guverne, nu am vândut pielea ursului din pădure. I-am spus ca e de dorit ca poziția anti PSD pe care o declară public să fie urmată și de niște fapte (și voturi) concrete”, a scris Dan Barna pe Facebook.

