Dăncilă nu poate spune dacă este mulțumită de Carmen Dan, în legătură cu 10 august: „Acest lucru ar influența o anchetă”

Singurul lucru pe care Viorica Dăncilă nu și-l asumă din mandatul său este intervenția jandarmilor la protestul din 10 august 2018, a spus fostul premier, luni seară, la Digi24. Ea a precizat că nu poate spune dacă a fost mulțumită de activitatea fostului ministru de Interne Carmen Dan, deoarece ar influența justiția.

„Nu am de ce să-mi asum 10 august. Eram în concediu, eram prim-ministru, dar am delegat atribuțiile unui alt coleg. Această abordare politică nu-și are rostul. Cred că justiția trebuie să spună cine a fost vinovat și cine nu a fost vinovat”, a spus Dăncilă, luni seară, la Digi24.

Ea a spus că nu este mulțumită de ce s-a întâmplat la mitingul diasporei, deoarece au fost violențe și din partea jandarmilor și din partea manifestanților.

„Pe mine m-a nemulțumit și decizia sau la ce s-a ajuns în urma procesului în care acea jandarmeriță a fost lovită și s-au preluat niște arme. Trebuie să avem o abordare legală și pentru cei care au lovit persoanele, dar și pentru cei care au lovit organele care își făceau datoria. Să dai suspendare sau muncă în folosul societății nu mi se pare un lucru corect”, a completat fostul prim-ministru.

„Vreți să fac eu justiție?”, a răbufnit Dăncilă.

„Stau și mă întreb, acum să vină în fața Guvernului cineva și să încerce să intre în Palatul Victoria. Forțele de ordine să nu-i oprească? Faptul că s-a încercat intrarea în Palatul Victoria a dat această senzație” de lovitură de stat, mai spus ea.

„Cine a încercat să lege 10 august de Viorica Dăncilă s-a lovit de un zid”, a subliniat ea.

Întrebată dacă își asumă toate deciziile din mandatul său, Dăncilă a răspuns: „V-am specifricat că sunt în concediu! Am avut cerere de concediu, am trimis-o către președinte, am fost informată că se întâmplă aceste lucru. Cred că pentru corectitudine nu trebuei să folosim astfel de mesaje ca mesaje politice. Nici pe Carmen Dan, nici pe altcineva, eu nu pot să-i acuz. Nu pot să acuz pe nimeni. Eu vreau justiția să-mi spună cine este de vină.”

„Îmi pasă foarte mult, pentru că o jandarmeriță a fost bătută, că au fost tineri bătuți și pentru că sunt mamă. Eu cred că este important să aflăm rezultatul anchetei. Dacă eu aș veni acum să spun că e de vină X sau Y, lumea ar spune că gândește din punct de vedere politic”, a completat fostul premier.

„E o anchetă în curs, nici n-am voie să vorbesc, este o anchetă în curs. Cred că trebuie să ne facem bine și să lăsăm justiția să dovedească care sunt vinovații”, a precizat ea.

„Deciziile politice sunt una, eu aveam acolo un mandat, să duc la bun sfârșit programul de guvernare, pe care l-am dus în proporție de 80%”, a completat Viorica Dăncilă.

Întrebată dacă e mulțumită de Carmen Dan, ea a răspuns: „Nu pot eu să spun. Acest lucru ar influența o anchetă. Ministrul Vela a făcut atâta tam-tam din 10 august. Haideți să nu mai gândim politic, să gândim mult mai pragmatic.”

Întrebată încă o dată dacă își asumă vreo responsabilitate în legătură cu acest protest, ea a răspuns că „nu”.

În decembrie 2019, Carmen Dan a fost audiată mai bine de șase ore de audieri la DIICOT în legătură cu intervenției Jandarmeriei Române la mitingul diasporei, afirmând că nu a avut un rol operativ. Fostul ministru de Interne a mai susținut că nu a luat legătura cu Liviu Dragea în acea zi, discuțiile fiind purtate doar cu Viorica Dăncilă.