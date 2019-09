Daniel Chițoiu, secretar general ALDE: Munca de constituire a acestui partid eu am făcut-o!

Sâmbătă, liderii ALDE s-au reunit la malul mării, în condițiile în care partidul pare scindat în două tabere, după ce mai mulți membri importanți au acceptat oferta PSD de a fi miniștri. Trădătorii n-au fost cruţaţi în discursurile celor care conduc partidul.

Proaspăt intrat în opoziție, liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a preferat să-și îndrepte mai întâi tirul către premierul Viorica Dăncilă. „Eu, în calitate de premier, am venit în Parlament și am cerut votul de încredere și l-am obținut. Dar fără el – votul pe care doamna Dăncilă vrea să îl evite – asta nu e posibil constituțional, orice absolvent de liceu care citește Constituția înțelege lucrurul ăsta”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.

Daniel Chițoiu, în schimb, s-a dezlănțuit la adresa colegilor din ALDE care au „trădat”.

„Avem colegi care au avut numai beneficii de pe urma acestui partid de când s-a înființat, din 2014 și până în prezent, au ocupat și au avut prioritate la ocupare de funcții guvernamentale și politice, pentru că dacă ar fi fost așa mari oameni politici, gen Băișanu sau nu știu dacă ați auzit de marele om politic Cupă... (din sală: Cine?) Cupă, ați auzit de marele om politic Cupă? Deci Cupă, la fel ca mulți dintre dumneavoastră, a fost adus în partid de subsemnatul și promovat în partid tot de subsemnatul!”, a mărturisit secretarul general al ALDE.

„Munca de consituire a acestui partid eu am făcut-o și să știe toată lumea!”, a adăugat Chițoiu.

El și-a continuat apoi tirada împotriva celor care au preferat posturi în guvern decât să intre în opoziție.

„Deci să nu își mai asume Grațiela Gavrilescu că a construit ea partide! A fost numai beneficiara aestui partid. De asemenea, noi nu am vrut să ieșim public, dar atât timp cât a ocupat funcții guvernamentale, spuneți-mi dumneavoastră cu ce PR guvernamental s-a identificat și ce plus a adus acestui partid? Nu vedeți sunt no name-uri politice, Băișanu are cultură, are vocabular de mahala, iese în evidență... Păi Băișanu, dacă vă uitați, trei sferturi din prezența la Parlament, trei sferturi!, a stat numai în deplasări”, a acuzat Daniel Chițoiu referindu-se la Alexandru Băișanu, pe care Viorica Dăncilă l-a propus ca ministru pentru Relația cu Parlamentul.

