De ce apar numele unor firme private, ca Toshiba și KPMG, în anexele PNRR. Explicația lui Cristian Ghinea

Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a explicat la Digi24 de ce în anexele Planului Național de Redresare și Reziliență apar numele unor companii private ca producătorul de calculatoare Toshiba, firma de consultanță KPMG sau fondul de investiții Franklin Templeton. El a răspuns astfel unor acuzații lansate de PSD că firme private au fost implicate în redactarea PNRR.

„Noi am publicat tot. Suntem singurul stat european care a publicat tot, inclusiv anexele. Ce a făcut PSD în loc să citească? E greu de citit. Au dat click dreapta să se uite la properties la document și au găsit niște nume acolo. Au găsit Toshiba. Cineva a lucrat pe un calculator Toshiba. Și PSD, în înțelepciunea sa, spune: a lucrat firma Toshiba. E ridicol”, a spus Ghinea.

„Cu KPMG este și mai simplu. Eu deduc, că nu am lucrat direct cu KPMG, noi am primit de la firma de stat Nuclearelectrica un proiect de a produce hidrogen. Ceea ce este foarte bine. De ce Nuclearelectrica? Pentru că au foarte multă apă, pe Dunăre, la Cernavodă. Doar că Nuclearelectrica nu are expertiză pe asta și atunci a luat o firmă de consultanță, deduc eu, să-i ajute să le scrie proiectul. Este ceva legitim”, a spus ministrul.

Cât despre Franklin Templeton, „această firmă a publicat un studiu prin care spune de ce trebuie România să facă pași în revoluția hidrogenului. Sunt două revoluții în Europa, asta a hidrogenului și a microelectronicelor. Europa și-a propus să facă aceste două revoluții, le avem prinse în PNRR pe amândouă, România va fi parte din aceste revoluții. În cazul acelei firme, au publicat un fel de studiu de ce trebuie să facă România acest pas. Firma respectivă de stat l-a luat și l-a băgat acolo, ca argumente. Cu sursă, este un studiu public. Dar la PSD, care sunt obișnuiți cu plagiatele, au crezut că e ceva îngrozitor”, a explicat Ghinea.

Editor : M.B.