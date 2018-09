Deputat PSD de Botoșani: Ne prăbușim în sondaje. Dragnea să facă un pas în spate și să arate că e bărbat

Negocieri intense în PSD înaintea şedinţei de vineri în care contestatarii lui Liviu Dragnea vor forţa demisia aceastuia. Adrian Ţuţuianu susţine că 50 de parlamentari au semnat scrisoarea anti-Dragnea. Susţinătorii liderului PSD spun însă că nu sunt mai mult de 20 de filiale care vor cere demisia şefului lor. În tot acest război, apar şi surprize: Lia Olguţa Vasilescu a anunţat că îl susţine pe vicepremierul Paul Stănescu care îi este amic şi că nu ar vota vreodată împotriva acestuia. Pe de altă parte, deputatul PSD de Botoșani Răzvan Rotaru a declarat, la Digi24, că organizația PSD Botoșani nu îl susține pe Liviu Dragnea, în ciuda informațiilor apărute în presă, și că decizia de susținere a liderului social-democrat a fost luată, în nume propriu, de președinta organizatiei, fără a se consulta cu colegii ei.

Citiţi şi: Ce urmează în PSD? Siria!

- Vă numărați printre cei 50 de parlamentari care au semnat scrisoarea?

Răzvan Rotaru, deputat PSD de Botoșani: „Da, aș putea să spun că sunt între cei 50. Eu zic că suntem mai mulți de 50. În fine. Suntem undeva la vreo 80 de deputați care susținem această schimbare în interiorul partidului pentru a însănătoși acest partid.

Pentru că, la acest moment, partidul suferă foarte mult, ne prăbușim în sondaje și oamenii nu mai țin cont de măsurile bune pe care le luăm, cât timp partidul se duce foarte în jos în toate măsurătorile care sunt făcute. Iar liderul partidului este sub partid cu mult.

De aceea, cred că Dragnea ar trebui să facă un pas înapoi și să lase loc unei echipe care vrea să construiască acest partid și să-l ducă acolo unde îi este locul, cât mai sus, să depășim 35-40% pentru viitoarele alegeri.”

- Să înțelegem de ce este important demersul deputaților din Parlament. Lui Liviu Dragnea i se cere și demisia de la șefia Camerei Deputaților.

Răzvan Rotaru, deputat PSD de Botoșani: „Este adevărat. Atâta timp cât domnul președinte are problemele pe care le are, nu am vrea ca acest partid să fie sacrificat doar pentru că vrea o singură persoană și câțiva din jurul dumnealui. Cred că ar trebui să înțeleagă că partidul înseamnă totul, fără partid nu ar fi ajuns unde a ajuns și dacă vrea binele partidului cu adevărat, să facă acel pas în spate și să demonstreze că e bărbat.

Ar trebui să așteptăm să trează ziua de vineri și, după ce vom avea un rezultat în urma lucrărilor, sperăm ca în interiorul partidului să găsim acea persoană care ne poate conduce acolo unde ne dorim. Până nu se va discuta în CEx, aș vrea să nu comentez alte lucruri vizavi de cine va veni la conducerea Camerei Deputaților.”

Răzvan Rotaru: PSD Botoșani nu îl susține pe Dragnea

Deputatul a adăugat și că organizația PSD Botoșani nu îl susține pe Dragnea și că președinta la nivel local a organizației a luat singură decizia de a-și afirma sprijinul pentru liderul PSD, fără a se consulta cu ceilalți membri de partid.

Răzvan Rotaru, deputat PSD de Botoșani: Noi nu am avut niciun fel de ședință la nivel local pentru că a plecat președinta partidului la nivel local, cu un mandat pentru a-l susține pe Dragnea. Cred că e un punct de vedere personal și cred că trebuia să fie consultați toți membrii de partid la nivel local sau măcar cei reprezentativi. Pentru că nu poți să mergi cu un mandat fără să te consulți cu colegii tăi. Se procedează la fel cum se procedează și la București, fără a consulta colegii se iau anumite decizii care nu sunt constructive pentru binele partidului.

Etichete:

,

,