Consiliul Național al Vizualului l-a sancționat în ultima ședință pe deputatul AUR, Mihail Neamțu pentru că ar fi promovat mai multe produse din categoria suplimentelor alimentare, fără să marcheze acest lucru, intrând în conflict cu Art. 153 - (1) care presupune: „Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping pentru medicamente, tratamente medicale, produse homeopate (...).

CNA a transmis: „Consiliul a hotărât să emită o decizie privind ordinul de a acționa împotriva conținutului ilegal pentru materialul audiovizual cu titlul „România tot mai bolnavă?Cristi Filip, vine cu o perspectivă profundă”, postat în 20.05.2026 pe canalul de YouTube Vocea Libertății cu Mihail Neamțu, care încalcă dispozițiile art. 153 alin. (1) și ale art. 113 alin. (1) din Codul audiovizualului. ”

În ședința publica a Consiliului Național al Audiovizualului mebrii au vorbit minute bune despre sesizările care l-au vizat pe deputatul AUR.

Întreaga ședință a CNA poate fi urmărită AICI.

„A fost trimisă invitaţie, nu am primit niciun răspuns. Aş vrea să se noteze că am bifat procedura, ca să nu se spună că nu a avut drept la apărare”, a spus Monica Gubernat, membru CNA.

Membrii Consiliului au sesizat o dublă încălcare în interviul realizat de Mihail Neamţu. Pe de o parte, personalităţile nu au voie, potrivit legii, să promoveze suplimente alimentare.

Pe de altă parte, membrii au catalogat interviul drept o dezinformare pentru că s-a afirmat despre respectivele suplimente alimentare că pot vindeca anumite afecţiuni, ceea ce de asemenea nu este permis de lege.

„Văd o dezinformare crasă pe conţinut”, a punctat Monica Gubernat. „În niciun caz nu fac ceea ce spun, pentru că sunt suplimente alimentare, nu tratează, ci menţin o stare de sănătate.”

Vot în unanimitate

În final, membrii CNA au votat în unanimitate emiterea unui ordin de eliminare pentru dezinformare. Mai departe, CNA va informa YouTube asupra înclcărilor din interviul lui Mihail Neamţu.

„Ştiu un om care de la dioptrii opt a coborât până la 0,5. Eu, cu ajutorul lui Dumnezeu şi al Luteinei, deocamdată de la patru am coborât la 3,5 în trei luni de zile”, a spsus, printre altele invitatul lui Neamțu.

În emisiune au fost făcute şi afirmaţii în legătură cu cancerul. Prezentând un supliment destinat susţinerii sistemului imunitar, invitatul afirmă că acesta „luptă practic şi cu celulele cele rele care nu mai proliferează atâta timp cât sistemul imunitar este întărit”, făcând imediat legătura cu „o boală semnificativă a zilelor noastre, şi anume cancerul”.

Reacția lui Mihail Neamțu

Președintele Comisiei pentru Cultură a venit cu un punct de vedere pentru Digi24.ro.

Acesta a declarat că CNA este profund politizată și aplică norme care ar putea fi încadrate la capitolul „cenzură”.

„Sun multe decizii care au o aparență de legalitate, dar sunt imorale. Să cenzurezi discursul public despre sănătatea poporului românt pentru că x sau y vede cu ochi suspicioși o modalitate de promovare a MLM mi se pare o naivitate. Evident, poporul român este din ce în ce mai bolnav. Sunt atâția indici care arată bolăviciunea de care suferim.

Emisiunea pe care am realizat-o era una cu multe statistici despre bolile românilor care ar trebui să preocupe guvernanții”.

Avem voie să facem reclame la produse toxice, care distrug sănătatea tinerilor. Dar nu avem voie să venim cu alternative (...). Am înțeles. Disidența de orice fel, la fel ca în pandemie sau comunism, este periculoasă.

CNA este o instituție intes politizată, care consumă mulți bani, peste 10 milioane. Este profund politizată și funcționează pe baza unor legi viciate”, a transmis Mihail Neamțu pentru Digi24.ro.

Articolele încălcate

Art. 153 - (1) Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping pentru medicamente, tratamente medicale, produse homeopate, dispozitive medicale sau suplimente alimentare prezentate sau recomandate de personalităţi ale vieţii publice, culturale, ştiinţifice, sportive ori de alte persoane, care, datorită celebrităţii lor, pot încuraja consumul acestor produse sau tratamente, precum şi promovarea farmaciilor prin asocierea acestora cu promoţii la medicamente, tratamente medicale, produse homeopate, dispozitive medicale sau suplimente alimentare.

Art. 113 - (1) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Editor : A.R.