Live TV

TikTok a eliminat subiectul „ambulanța neagră”, anunță CNA. Ce măsuri susține platforma că a luat, după cazul din Cluj

Data actualizării: Data publicării:
ambulanta neagra tiktok
Foto: CNA
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a anunțat, joi, că subiectul „ambulanța neagră” nu mai este prezent pe TikTok, după ce platforma a comunicat că a acționat conform solicitării Consiliului și a eliminat mesajele reclamate. De asemenea, TikTok spune că a extins măsura prin eliminarea tuturor mesajelor marcate #ambulantaneagra și că va urmări mesajele conexe.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Consiliul Național al Audiovizualului, reunit în ședință marți, 11 august a.c., a analizat sesizările primite în legătură cu mesaje audiovizuale care aveau ca temă «ambulanța neagră» sau «salvarea neagră».

Au fost examinate 90 de mesaje care promovau mitul «ambulanței care fură copii». 

Consiliul a decis, prin vot unanim, să solicite platformei TikTok să acționeze împotriva conținutului ilegal al acestor mesaje.  

Miercuri, 12 august, reprezentanții TikTok au comunicat CNA că platforma a acționat conform solicitării, că a eliminat mesajele reclamate și a extins măsura prin eliminarea tuturor mesajelor marcate #ambulantaneagra și că va urmări mesajele conexe. 

Subiectul «ambulanța neagră» nu mai este prezent în platformă. 

Încurajăm utilizatorii marilor platforme să acorde atenție informațiilor pe care le redistribuie, dar și să se informeze din surse competente”, arată un comunicat CNA.

Șase bărbați și o femeie au fost arestați preventiv pentru atacul asupra unei ambulanțe, într-o comună din Cluj. Femeia este singura acuzată de lovire. Procurorii cred că ea a aruncat piatra care a trecut prin geamul mașinii și a provocat rănirea șoferului. Suspecții au năvălit cu bâte, topoare și pietre asupra autospecialei, care preluase un pacient și se îndrepta cu acesta spre spital. Au crezut într-o informație falsă, apărută pe TikTok și care invoca mitul ambulanței care fură copii. 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
Eclipsa de Soare a traversat Europa. Cum s-a văzut de pe Stația Spațială Internațională
accident bv 1
2
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era...
seismograf cutremur
3
Cutremur în România, marți seară. Mesaj către populație de la ISU București
Biserică Germania
4
Miracolul modern al Germaniei: Bisericile pierd credincioși, dar câștigă bani. Cât...
CASS reținută din pensii. Inquam Photos George Calin
5
Se restituie CASS reținută din pensii? Clarificările autorităților pentru beneficiari
FOTO La 31 de ani, ”nu-l mai recunoaște nici familia”: a devenit o ”bestie”
Digi Sport
FOTO La 31 de ani, ”nu-l mai recunoaște nici familia”: a devenit o ”bestie”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ambulanta neagra tiktok
CNA solicită TikTok eliminarea a 90 de videoclipuri referitoare la „Ambulanţa Neagră” care „fură copii”
Haiduci medievali cu smartphone: ce dezvăluie atacul din Cluj despre războiul pentru mințile noastre
alexandru rogobete
„Ambulanța nu vine să vă fure copiii”. Reacția lui Rogobete după atacul din Cluj pornit de la dezinformări propagate pe TikTok
ambulanta judeteana
Ambulanţă atacată cu topoarele într-o comună din Cluj, după ce într-un clip pe TikTok s-a afirmat că „fură copii”. Șoferul a fost rănit
EU Is Forcing Organisations To Label AI Content, Taichung, Taiwan - 29 Jul 2026
UE încearcă să limiteze răspândirea online a conținutului fals creat cu AI. Ce se schimbă de la 2 august
Recomandările redacţiei
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
De ce a fost amânată legea salarizării în PNRR. Explicațiile lui...
ID23959_INQUAM_Photos_Marin_Raica
Trei pensionari, chemați de acasă pentru repornirea Grupului 4...
Vladimir Putin
Putin invocă „codul genetic al învingătorului” în timp ce rușii sunt...
Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu susține că este „cel mai aproape” de a forma o nouă...
Ultimele știri
Comdanantul singurului submarin ucrianean care a dezertat la ruși cu tot cu navă a fost ucis în Sevastopol
Comandantul brigăzii ucrainene K-2: „Pierderile rusești vor crește cu 50% odată cu venirea toamnei”
Presa de la Teheran îl ironizează pe Trump după schimbarea avionului: „Își are originea în teama față de puterea militară a Iranului”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii intră într-o perioadă de succes după Eclipsa de Soare din 12 august 2026. Universul le deschide toate...
Cancan
Explicația halucinantă a pensionarului SRI despre Anna. Cum a încercat 'Romeo' de pe Transfăgărășan să iasă...
Fanatik.ro
De necrezut! Câţi români s-au uitat la TV la finala de aur a lui David Popovici! Comparaţia cu cel mai slab...
editiadedimineata.ro
Criza din Ceuta, transformată în armă informațională. Conturi asociate Rusiei au amplificat narațiuni ale...
Fanatik.ro
„Vacanță plătită!”. Marius Șumudică a răbufnit în direct despre dezastrul de la CFR Cluj: „Zero metri de...
Adevărul
Ce conținea documentul semnat în secret care a schimbat destinul lumii. Crunta dezamăgire trăită de români
Playtech
Țara în care tot mai mulți pensionari români aleg să se mute. Se pot descurca cu o pensie de puțin peste...
Digi FM
Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria: Când se urează, de fapt, „La mulți ani” și ce este strict interzis să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Cum arată ACUM miliardarul român care s-a căsătorit la 72 de ani și l-a făcut pe Gigi Becali să râdă
Pro FM
Celine Dion, imagini emoționante înainte de marea revenire pe scenă. Mesaj special din mijlocul naturii
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Predicții premiile Oscar 2027. "Fjord" ar putea primi nominalizări la cinci categorii importante: "O dramă...
Adevarul
Schimbări majore în administrația publică: dispar funcții, apar noi posturi de conducere și se modifică...
Newsweek
Isterie la pensie în toată țara. Pensionarii depun cereri pentru restituirea CASS. Ce zice Casa de Pensii?
Digi FM
Brad Pitt, mărturisiri tulburătoare despre cea mai întunecată perioadă din viaţa sa: „Nu vedeam nicio ieșire...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Modul în care e distribuită grăsimea corporală contează mai mult decât credeai. Ce au descoperit cercetătorii...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
Cine ar putea fi noul James Bond. Un actor cunoscut, analizat la modul cel mai serios de producători
UTV
Alina Eremia a dezvăluit secretul căsniciei cu Edi Barbu. „Ne prostim împreună și redevenim copii”