Dîncu: Nu pot evalua dacă Geoană are vreo șansă în fața orgoliului celor două partide mari. Poate fi doar o variantă teoretică

Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu, a declarat duminică la emisiunea "În fața ta" de la Digi24 că "nu a avut loc o discuție" între candidatul Mircea Geoană și conducerea PSD și probabil nici cu cea de PNL pentru alegerile prezidențiale. "Poate fi doar o variantă teoretică. Nu pot evalua dacă are vreo șansă sau nu în fața orgoliului celor două partide mari din România", a adăugat Dîncu.

"În momentul acesta nu a avut loc o discuție între candidatul Mircea Geoană și conducerea PSD, nici cu cea de PNL, cred. (Geoană candidat comun – n.r.) Poate fi doar o variantă teoretică. Nu pot evalua dacă are vreo șansă sau nu în fața orgoliului celor două partide mari din România.

Nu există o negociere între cele două părți.

PSD are proiectul politic cu Marcel Ciolacu chiar dacă nu s-a anunțat, chiar dacă el spune că nu s-a stabilit că e candidat, e cel care e pe acest rol, de posibil candidat la prezidențiale.

Mircea Geoană și-a construit un program politic interesant, în care partidele își pot proiecta propriile programe de acțiune guvernamentală. Geoană e deschis probabil.

Nu am discutat despre posibilitatea de a aduce un independent până acum ca și candidat din partea noastră. La modul abstract, nu e nicio posibilitate dispărută din acest punct de vedere", a declarat Vasile Dîncu, întrebat dacă ar avea Mircea Geoană șansa de a fi candidat comun la prezidențiale.

Totodată, Dîncu a spus că între Geoană și PSD "nu e decât o problemă de comunicare".

Pe de altă parte, Vasile Dîncu a declarat ca tema candidatului comun la președinție a fost eliminată din discuții la ultimele dezbateri, deoarece crea multe animozități în interiorul partidelor.

"Fiecare partid își dorește candidatul său. După europarlamentare vom stabili candidatul la alegerile prezidențiale și sperăm să fie un candidat comun. Eu sper să fie candidat președintele PSD. De principiu am discutat să mergem cu un candidat comun la prezidențiale, am hotărât că vom merge cu un candidat comun. Nu am hotărât criteriile. Scopul unui partid e câștigarea tuturor alegerilor.

Nu e exclus ca nici PSD, nici PNL să nu dea un candidat comun. Acum mergem pe liste comune doar la europarlamentare, probabil și la locale vom încerca unde se va dori proiecte comune. Dar această alianță va câștiga identitate după aceste alegeri, cu siguranță va fi o decizie comună pe care o vom lua. În principiu, cred că fiecare dintre partidele noastre își dorește să fie reprezentată de un candidat propriu", a precizat Vasile Dîncu.

Într-un interviu exclusiv la Digi24, în 12 februarie, Mircea Geoană a declarat că oficiali ai PSD, printre care Marcel Ciolacu, au mers la el „în birou” să îi ceară să candideze pentru alegerile prezidenţiale, susţinut de PSD.

"Apropo de cine dă telefon cui. Eu am avut discuţii cu ei, au venit la mine în birou. Acum ceva timp în urmă, în care dânşii au venit la mine să-mi propună să candidez independent, susţinut de PSD", declara Mircea Geoană, la Digi24.

Întrebat dacă i-a cerut lui Geoană să candideze la alegerile prezidenţiale, liderul PSD Marcel Ciolacu a fost ironic, răspunzând că după ce a făcut acest lucru a sunat-o pe Diana Şoşoacă şi i-a propus să fie premier. Ciolacu a precizat că PSD nu va susţine un independent la alegerile prezidenţiale.

Câteva zile mai târziu, Geoană a reluat afirmațiile făcute la Digi24. "Lucrurile sunt clare şi nu cred că este vreo problemă cu privire la veridicitatea a ceea ce am spus, fiecare face comentariile publice pe care le crede de cuviinţă. Ceea ce este, într-un fel, oarecum ironic şi neaşteptat este că în anul electoral, prezidenţial spun, 2024, cu o miză atât de importantă - că românii ştiu că alegerea preşedintelui în acest an este cea mai importantă alegere prezidenţială din ultimii 25 de ani, fără îndoială (...) - oamenii vor să fie siguri că-şi dau viitorul, poporul, nu partidele, pe mâna unui preşedinte pe care ei să-l aleagă, nu maşinăria de partid", a afirmat Mircea Geoană, într-un interviu la Antena 3 CNN.

Editor : G.M.