Dragnea a explicat de ce a refuzat excluderea Gabrielei Firea din PSD

Liderul PSD Liviu Dragnea spune că a refuzat să supună la vot excluderea din partid a Gabrielei Firea, aşa cum a propus primarul Sectorului 5 Daniel Florea, pentru că speră să nu mai iasă membri de partid să critice alţi membri sau chiar Guvernul.

Dragnea a adăugat că poate este ultimul astfel de gest pe care îl face.

„Într-adevăr, domnul Daniel Florea a cerut excluderea Gabrielei Firea din partid. Da, am refuzat asta, cu speranţa spusă în timpul dezbaterilor că după această întâlnire toată lumea va înţelege că e bine totuşi să ne ocupăm de ceea ce am promis la alegeri, cu speranţa că începând de azi, de mâine, nu vor mai ieşi membri de partid să critice alţi membri de partid sau Guvernul. Mulţi au zis că sunt speranţe deşarte. Poate a fost ultimul gest pe care l-am făcut pentru că nu am vrut ca astăzi să împingem lucrurile la extrem. Sper să existe suficientă înţelepciune şi lucrurile să reintre în normal”, a declarat Liviu Dragnea la finalul CExN.

Întrebat dacă este un avertisment, liderul PSD a spus că e doar un apel la responsabilitate.

„Să nu mai acceptăm de fiecare dată să iasă cineva să mai atace partidul, să nu o ţinem la nesfârşit cu discuţii interne în partid. Este un apel la responsabilitate”, a explicat Dragnea.

FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

