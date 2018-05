Dragnea: Respect o cutumă pe care Iohannis văd că nu o respectă

Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune că respectă o cutumă potrivit căreia când un oficial român e plecat din țară, niciodată nu-l vorbește de rău. Este motivul pentru care a evitat, joi, la solicitarea jurnaliștilor, să-i dea o replică președintelui Klaus Iohannis, care anterior, formulase, de la Sofia, unele critici la adresa PSD și a Guvernului. Totuși, asta nu l-a împiedicat pe președintele Camerei Deputaților să-i reproșeze voalat președintelui că nu respectă această cutumă și să promită că-i va da o replică pe măsură, când se va întoarce în țară.

Liviu Dragnea a fost întrebat dacă s-a simțit vizat de criticile lui Klaus Iohannis în legătură cu cei care pun problema unei alegeri între SUA și UE. „Eu respect o cutumă, am respectat-o, o respect și o voi respecta în continuare, pe care, din păcate, se vede că dumnealui n-o respectă. Și n-o s-o-ncalc nici astăzi. Când un oficial român e plecat din țară, niciodată nu l-am atacat, niciodată nu l-am vorbit de rău, pentru că nu vreau ca acel oficial, indiferent cine e, că este adversar politic sau nu, să fie pus într-o situație delicată când are întâlniri cu oficiali străini”, spus Liviu Dragnea.