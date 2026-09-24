Sighiartău: Prestaţia politică a lui Grindeanu, de un ridicol care ne aduce aminte de Ciolacu. Continuă declinul început în era Dragnea

Deputatul PNL Robert Sighiartău declară, joi, că prestaţia politică a preşedintelui PSD Sorin Grindeanu este de un ridicol care ne aduce aminte de predecesorul său în funcţia de preşedinte de partid, cu aceleaşi glumiţe nesărate, aceeaşi neseriozitate şi acelaşi servilism faţă de baronii judeţeni. El mai spune că Grindeanu este continuatorul perfect al liniei de declin politic Ciolacu, început în era Dragnea şi continuat sub Marcel Ciolacu.

„Prestaţia politică a domnului Grindeanu este de un ridicol care ne aduce aminte de predecesorul său în funcţia de preşedinte de partid. Aceleaşi glumiţe nesărate, aceeaşi lipsă de respect faţă de competitorii politici, aceeaşi neseriozitate. Şi acelaşi servilism faţă de baronii judeţeni”, scrie Robert Sighiartău pe Facebook.

Liberalul spune că „Sorin Grindeanu este continuatorul perfect al liniei de declin politic Ciolacu, început în era Dragnea şi continuat sub Marcel Ciolacu”.

„Este inexplicabilă această incapacitate de a învăţa din greşeli, de a prefera permanent aroganţa şi fuga de răspundere”, mai declară Sighiartău.

Editor : Liviu Cojan