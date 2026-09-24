Live TV

Sighiartău: Prestaţia politică a lui Grindeanu, de un ridicol care ne aduce aminte de Ciolacu. Continuă declinul început în era Dragnea

Data actualizării: Data publicării:
robert sighiartau inquam silviu filip
Robert Sighiartău. Foto: Inquam Photos / Silviu Filip
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Deputatul PNL Robert Sighiartău declară, joi, că prestaţia politică a preşedintelui PSD Sorin Grindeanu este de un ridicol care ne aduce aminte de predecesorul său în funcţia de preşedinte de partid, cu aceleaşi glumiţe nesărate, aceeaşi neseriozitate şi acelaşi servilism faţă de baronii judeţeni. El mai spune că Grindeanu este continuatorul perfect al liniei de declin politic Ciolacu, început în era Dragnea şi continuat sub Marcel Ciolacu.

„Prestaţia politică a domnului Grindeanu este de un ridicol care ne aduce aminte de predecesorul său în funcţia de preşedinte de partid. Aceleaşi glumiţe nesărate, aceeaşi lipsă de respect faţă de competitorii politici, aceeaşi neseriozitate. Şi acelaşi servilism faţă de baronii judeţeni”, scrie Robert Sighiartău pe Facebook. 

Liberalul spune că „Sorin Grindeanu este continuatorul perfect al liniei de declin politic Ciolacu, început în era Dragnea şi continuat sub Marcel Ciolacu”.

„Este inexplicabilă această incapacitate de a învăţa din greşeli, de a prefera permanent aroganţa şi fuga de răspundere”, mai declară Sighiartău. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Arnaud Denis 2
1
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului...
termometru în soare care indică temperaturi ridicate
2
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de...
o femeie baga buletinul de vot in urna la alegerile prezidentiale
3
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în...
Vânzare imobil fără acordul copiilor. Foto Getty Images
4
Poate un părinte să vândă casa fără acordul copiilor? Când poate fi contestată tranzacția...
sorin grindeanu
5
Replica lui Siegfried Mureşan după ce Sorin Grindeanu i-a cerut să demisioneze din...
Corinna Schumacher, declarații în premieră despre Michael Schumacher: ”Și astăzi plâng”
Digi Sport
Corinna Schumacher, declarații în premieră despre Michael Schumacher: ”Și astăzi plâng”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Siegfried Muresan.
Siegfried Mureşan anunță că va prezenta mâine programul de guvernare. Ce condiție pune pentru o întâlnire cu Sorin Grindeanu
George Simion.
Grindeanu spune că va negocia cu AUR dacă e numit premier: „Unii uită ce înţelegeri se fac în Parlament”
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu: N-am văzut niciun program de guvernare până acum. Mureșan nu-şi doreşte să fie prim-ministru
Sigla PSD la intrarea într-un sediu.
PSD îi cere lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul și „denunță mascarada”: „Oamenii suferă, iar ei se bat pe funcții”
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Grindeanu: PSD-ul nu aleargă după întâlniri cu Siegfried Mureşan. „Nici măcar nu au trimis un program de guvernare”
Recomandările redacţiei
original_govr4840
Ilie Bolojan, după întâlnirea cu Standard & Poor’s: „Anul 2027 va...
calin georgescu inquam george calin
DIICOT a pus sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia
BUCURESTI - CRISTIAN POMOHACI - PARCHETUL GENERAL
Cristian Pomohaci a primit arest preventiv într-un alt dosar. DIICOT...
Donald Trump și Mark Carney.
Mark Carney nu exclude scenariul „extrem” în care Donald Trump ar...
Ultimele știri
Asociaţia Italienilor din România a cerut în instanţă anularea decretului prin care Siegfried Mureşan a fost desemnat premier
Celebra actriță franco-rusă Marina Vlady a murit la vârsta de 88 de ani. A jucat în peste 80 de filme
De ce devine internetul o țintă strategică pentru Rusia în Ucraina și ce riscuri apar pentru civili
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii lasă în urmă o perioadă grea începută acum opt ani. Până în aprilie 2027 li se schimbă perspectiva...
Cancan
Mama lui Vlad Bălțățeanu, AUDIATĂ! Afecțiunea de care suferă femeia a dat peste cap ancheta
Fanatik.ro
Nicolae Stanciu a refuzat Rapid și Dinamo: Gigi Becali dezvăluie discuția despre revenirea la FCSB
editiadedimineata.ro
Marea Britanie creează un centru național pentru combaterea dezinformării și a deepfake-urilor
Fanatik.ro
FCSB, din nou o forță după revenirea lui Laurențiu Reghecampf? Daniel Pancu, despre tandemul Gigi Becali...
Adevărul
Afacerea „austriacă” a lui Călin Georgescu. De la profituri uriașe la umbra rețelelor financiare cu legături...
Playtech
Cine este bugetarul cu venituri de peste 134.000 de lei pe lună. Bogdan Mîndrescu ocupă trei funcții de...
Digi FM
Au profitat că doi pensionari erau în vacanță, le-au ocupat casa și au schimbat încuietoarea. Ce s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
I-au suspendat permisul de conducere până în 2099! Ministerul a anunțat motivul + Reacția șoferului: ”Mai...
Pro FM
Otilia Bilionera a înflorit după ce s-a căsătorit. Arată superb în costum de baie și radiază lângă soțul ei...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Îți mai amintești de Nadia din „American Pie”? Shannon Elizabeth are acum 53 de ani și duce o viață complet...
Adevarul
Sfatul unui pediatru de la „Marie Curie” pentru părinți, în sezonul virozelor: când nu este nevoie de UPU
Newsweek
Casa de Pensii anunță cu ce sume de bani au fost recalculate greșit pensiile. Curtea de Conturi se înșală!
Digi FM
Taylor Swift, alături de doi actori celebri în noul ei videoclip. Ce surpriză le-a pregătit fanilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul uman ar putea fi format, de fapt, din două organe distincte. Noile descoperiri indică o imagine cu...
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta Jones, născuți în aceeași zi. Cum arată copiii lor, un băiat și o fată
UTV
Unde și-a petrecut David Popovici vacanța. Sportivul a ales un sat din apropierea Sighișoarei