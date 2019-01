Euro a depășit un prag psihologic. Mircea Coșea: Nu mai e de glumă, e îngrijorător. Unele declarații, risc pentru economie

Leul a înregistrat luni un nou minim în raport cu moneda euro şi, mai mult, s-a atins un prag psihologic: moneda europeană a depășit 4,7 lei. Profesorul Mircea Coșea a declarat la Digi24 că deși se aștepta la această veste, începe să fie îngrijorat, pentru că „nu mai e de glumă”. E o creștere nu atât de mare - dacă-i luăm în calcul procentajul - dar este îngrijorătoare pentru că perioada în care crește e foarte scurtă, a explicat profesorul Coșea. În plus, el avertizează că unele declarații ale politicienilor împing economia către o situație de risc.

Mircea Coșea consideră că de vină pentru depășirea pragului psihologic sunt factori de natură emoțională și arată cu degetul către acuzațiile la adresa BNR formulate în weekend, într-o conferință de presă, de Daniel Zamfir, senator al puterii.

„Sigur că există elemente de natură obiectivă pentru a explica această creștere: se fac plățile pentru importurile mari care au avut loc la sfârșitul anului trecut cu ocazia sărbătorilor, dar atrag din nou atenția asupra unor factori de natură subiectiv-emoțională. Este foarte grav ca guvernatorul Băncii, împreună cu conducătorul Consiliului pentru Concurență să fie chemați în fața Parlamentului, așa cum a cerut dl. senator Zamfir, în baza unor învinuiri extrem de grave, care aduc în fața investitorilor și a pieții financiare din România pericolul unor posibile manipulări pe care sistemul bancar din România le-ar face cu ROBOR-ul și evident și cu mărimea cursului. Or, astea sunt lucruri care influențează piața foarte mult. Revin asupra prudenței în declarații. Nu se fac astfel de declarații în momente foarte speciale ale economiei - suntem la început de an, încă nu avem încă buget, încă nu știm cum vor merge lucrurile, încă nu știm ce va fi în campania electorală, încă nu știm ce e cu Brexitul, încă nu știm ce e cu președinția rotativă. Sunt foarte multe lucruri care apasă atmosfera economică, or dacă vin și astfel de vești, care îngrijorează pe toată lumea, în momentul de față, în urma declarațiilor pe care le-a făcut dl. senator, România apare ca o țară în care sistemul bancar este la latitudinea unor persoane care manevrează cum vor și cum pot. Or, lucrurile astea trebuie să fie lămurite, nu se poate așa ceva!”, spune profesorul Mircea Coșea.

Declarațiile care fac rău economiei

El cere rațiune în declarații, pentru a se calma lucrurile, pentru că altfel, avertizează Mircea Coșea, se va ajunge la niște creșteri ale euro care vor aduce prejudicii grave economiei și fiecăruia dintre noi, în măsura în care cumpărăm mărfuri din import sau avem credite.

„Leul s-ar putea să mai crească, dacă lucrurile sunt atât de grav afirmate și sunt acuzații atât de grave, sigură că leul nu mai este stăpânit de rațiuni economice obiective, ci de o stare emoțională, care împinge economia către o situație de risc, de panică aproape la nivelul investitorilor și a celor care lucrează cu schimb valutar - import/export, investiții ș.a.m.d.”, spune specialistul în economie.

Pe de altă parte, Mircea Coșea recunoaște că declarațiile senatorului Daniel Zamfir nu au fost susținute deocamdată de niciun alt reprezentant al puterii și nici măcar de partidul acestuia. „Dar oricum, dânsul nu e nimeni, e o personalitate în domeniul ăsta. Din câte am văzut, este susținut în această părere și de dl. avocat Piperea, care și dânsul este foarte, foarte abilitat în politici bancare, deci trebuie lămurite lucrurile. Sunt niște acuzații care, dacă nu sunt lămurite urgent, pot să ducă la lucruri și mai grave. Repet, cursul valutar este foarte mult influențat de situația emoțională a pieței. Lumea se sperie, investitorii cred că România e o țară cu mare risc, cu care se poate întâmpla orice, pentru că așa ar vrea o persoană sau alta și atunci sigur că atunci iau măsuri de protecție care înseamnă și creșterea euro, adică mai bine zis scăderea leului”, a subliniat profesorul Coșea.

Întrebat dacă crede că parlamentarii sunt conștienți că astfel de afirmații influențează piața foarte mult, Mircea Coșea a răspuns că se îndoiește, pentru că au mai fost și altădată declarații în genul acesta. „Niciun economist rațional nu face declarații în legătură cu variația cursului, pentru că asta influențează piața. Atunci când ai o funcție importantă, lucrul este și mai grav, pentru că piața începe să creadă că individul sau persoana care a declarat știe despre ce este vorba. În țările dezvoltate, civilizate, cu o cultură a pieței monetare, nu se fac astfel de declarații, nimeni nu declară: hai să vedeți că mâine o să crească leul!”, a punctat profesorul Mircea Coșea.

