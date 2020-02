Firea, invitată la un eveniment Pro România. Sper să nu fiu dată afară din partid. Să ne întrebăm: de ce nu am ales premieri ca Ponta

"Victor Ponta a fost premierul cel mai performant pe care l-a avut România", a declarat Gabriela Firea, la Convenţia Naţională a Pro România, eveniment la care a acceptat "din prima secundă" invitaţia. "Sper să nu fiu dată afară din partid că am venit", a glumit ea.

"I-am spus lui Victor: sper să nu fiu dată afară din partid că am venit la această întâlnire. Sper că au trecut acele vremuri în care dacă îndrăzneai să spui ce gândeşti, să spui ce e corect pentru români, pentru Bucuresti, erai chemat la o şedinţă, cu scenariu foarte bine stabilit, cu roluri foarte bine stabilite. Ştiţi unii dintre dumneavoastră din sală.

Am avut de suferit din cauza unui mod de a conduce, care nu are legătură cu democraţia.

Vă salut, vă îmbrăţişez, mulţumesc pentru invitaţie.

Am acceptat din prima secundă invitaţia lui Victor Ponta, a colegului nostru Victor de a fi azi împreună, pentru că a fost premierul cel mai performant pe care l-a avut România în ultimii ani. Nu trebuie să ne fie ruşine să recunoaştem, trebuie să ne uităm, să vedem unde am greşit, de ce am schimbat trei premieri în trei ani şi de ce nu am ales în fruntea Guvernului premieri ca Victor Ponta. Să ne punem această întrebare", a declarat Gabriela Firea.

