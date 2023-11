Florin Cîțu, fost premier al României și ministru de Finanțe, a declarat la emisiunea Studio Politic de la Digi24 că președintele Klaus Iohannis, dacă este un președinte responsabil și dacă vrea ca bugetul României "să nu fie aruncat în aer", trebuie să retrimită Legea pensiilor în Parlament. Cîțu a mai spus că pe lângă filtrul șefului statului mai este și cel al Comisiei Europene, care, odată ce va constata cheltuielile cu plata pensiilor, "va cere creșteri de taxe și vom vedea cum merge de acolo".

Întrebat dacă ultimele măsuri au fost girate de șeful statului, Florin Cîțu a spus că: "Da, dar au fost și declarații publice, în care președintele a spus despre pachetul fiscal că merge în direcția bună, deși, când era guvernare de dreapta, l-am convins să susțină măsurile pentru reducerea taxelor. Mai mult, PNL a votat de două ori împotriva legii propuse de Olguța Vasilescu care făcea exact același lucru. Și asta am spus colegilor ieri în partid. Am fost responsabili, am votat împotrivă și am reușit să câștigăm europarlamentarele și să luăm 25% la parlamentare. Era același mesaj împotriva noastră: «nu vă puneți cu milioane de pensionari». Ceea ce nu spune nimeni este că și dacă legea nu trecea pensiile creșteau cu 13.8% de la 1 ianuarie, pe legislația liberală în vigoare".

Cîțu a mai precizat că este necesar ca Legea pensiilor, care a trecut de votul din Camera Deputaților, să fie oprită.

"De aceea încercăm să oprim această legislație acum. Președintele Klaus Iohannis, dacă este un președinte responsabil și dacă vrea ca bugetul României să nu fie aruncat în aer trebuie să retrimită legea în Parlamentul României.

Un al doilea filtru este Comisia Europeană, care va veni. Pentru a ajusta va cere creșteri de taxe și vom vedea cum merge de acolo. Sunt două filtre importante, care vin în ajutorul României.

Nu e vorba de Ciolacu sau Ciucă, e vorba de România, care va avea în viitor o problemă de finanțare", a mai explicat fostul premier.

Acesta a mai precizat că el s-a opus tuturor măsurilor de austeritate și de creștere a taxelor, însă, din păcate, filonul cu adevărat liberal din PNL nu are o masă critică și, de aceea, aceste inițiative au fost girate.

"Peste situația asta dezastruoasă, cu o creștere economică de 0.3% în trimestrul III, vii și arunci o cheltuială insuportabilă. Cifrele de azi ne arată că cheltuielile cu pensiile vor ajunge la 162 de miliarde de lei în 2024, care duce la o coincidență bizară, exact 9.4% din PIB, cât este limita din PNRR.

Eu am votat împotriva tuturor acestor măsuri și-n Parlament, dar și în PNL.

PNL e condus de o majoritate, care a votat pentru susținerea măsurilor. Eu nu spun că PNL nu e parte din ecuație, iar conducerea restrânsă va trebui să explice rezultatele în alegeri și ceea ce urmează.

Ceea ce spun eu este că filonul liberal sau acea grupare de liberali adevărați, oameni care cred în libertate economică și-n sectorul privat, astăzi în PNL nu are o masă critică. Așa este", a mai afirmat Florin Cîțu.

