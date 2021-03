Kelemen Hunor a declarat la Digi24 că nu vede niciun motiv pentru care ar trebui să existe vreo grabă cu schimbarea în acest moment a lui Renate Weber. Vicepremierul a precizat că este menirea Avocatului Poporului să atace o OUG, dacă e cazul.

"Când vom vedea raportul, atunci vom da un răspuns cu privire la schimbarea Avocatului Poporului. Eu n-am văzut raportul, nu pot să spun altceva decât că noi nu am votat-o pe doamna Weber când a fost instalată în funcție. Nu văd motivele pentruc are în acest moment trebuie să ne grăbim cu schimbarea lui Renate Weber. Să vedem ce spune raportul. Dacă raportul spune că a greșit, sigur va fi schimbată prin vot în Parlament. Ce a făcut Avocatul Poporului de un an și jumătate poate fi discutat oricând de mult vrem. Unii au fost mulțumiți, alții n-au fost. Așa este și cu CCR și cu justiția, dar nu e treaba mea să discut politic dacă Avocatul Poporului a avut dreptate sau nu când a atacat o OUG. A atacat o OUG, a pierdut. A atacat o altă OUG, a câștigat. Este menirea Avocatului Poporului să atace dacă e cazul. Nu o să mă lansez nici în atacuri, nici în apărarea ei. Trebuie să așteptăm cu răbdare acest raport", a declarat vicepremierul Kelemen Hunor, la Digi24.

Negocieri în Coaliție privind numirea Avocatului Poporului, șefului TVR și cel al Radioului Public

Birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au decis, marţi, prelungirea, până la 31 martie, a termenului de finalizare a rapoartelor în cazul revocării lui Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului, activităţii Societăţii Române de Televiziune (SRTV) şi Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR). În cadrul coaliției au existat discuții privind împărțirea celor trei funcții, însă nu s-a ajuns la o înțelegere până acum, au declarat surse liberale pentru Digi24.ro.

Potrivit surselor citate, liberalii sunt dispuși să renunțe la funcția de Avocat al Poporului, dacă în această poziție va fi numită o persoană independentă, pe care o recomandă activitatea. Persoana ar urma să fie propusă în baza unui acord în coaliție. Până acum, a fost propus Péter Eckstein-Kovács, nume care nu a fost însă agreat de toți liderii. PNL vrea în schimb să ia șefia TVR iar USR-PLUS cea a SRR.

Pentru șefia TVR, în PNL au fost discutate mai multe nume, printre care Mădălina Dobrovolschi și Monica Ghiurco, au precizat sursele liberale.

Pentru șefia Radioului Public, surse din USR-PLUS susțin ca ar urma să fie propus Liviu Popescu.

Editor : Alexandra Andronie