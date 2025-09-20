Live TV

Kelemen Hunor: România ar funcționa și fără 13.000 de angajați în administrația locală și 20% din cea centrală

Data publicării:
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor, președintele UDMR. Foto: Profimedia Images

„România ar funcţiona şi dacă în administraţia locală scoatem 13.000 de posturi şi 20 la sută din administraţia centrală”, a declarat președintele Kelemen Hunor, sâmbătă seară, la Antena3 CNN. El a precizat că această variantă nu este agreată de toți partenerii din Coaliție.

„Când vorbim de administraţia locală şi cea centrală, noi am prevăzut 20 la sută reduceri de personal la nivelul administraţiei, în programul de guvernare. La nivelul administraţiei locale nu există nicio prevedere în programul de guvernare, dar am ajuns la concluzia că şi în administraţia locală, pe aici, pe acolo, e exagerat cu schema, fiindcă tot ce înseamnă legislaţie pe administraţia centrală e din 2010, unde noi am stabilit pe schema de atunci, limitele minimale, maximale pe diferite tipuri de UAT-uri. Unii au umplut schema la maxim, unii au ţinut la minim, alţii s-au aşezat undeva între limita minimă şi maximă, fiecare după cum credea că trebuie să facă. Unii au ţinut cont de eficienţă, alţii nu. De aceea e greu să aplici o reţetă uniformă pe toate UAT-urile României. De aceea această analiză durează”, a declarat Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR a spus că 13.000 de posturi din administraţia locală ar trebui desfinţate.

„De aceea noi am ajuns la concluzia că trebuie să reducem aceste cheltuieli. Cum le putem reduce? Desfiinţăm posturile ocupate, 10%. Asta înseamnă 13.000 de posturi în administraţia locală sau reducând cheltuielile tot cu 10 la sută, dar nici acum nu poţi să reduci uniform. De aceea, marea majoritate am agreat să reducem numărul de posturi ocupate fiindcă are efect imediat”, a explicat șeful UDMR.

De asemenea, din administraţia centrală 20 la sută din posturi ar trebui reduse.

„În administraţia centrală trebuie să aplicăm 20 la sută. Şi acolo au fost schemele umplute în anumite autorităţi, ministere. Nu trebuie să ne ascundem după deget, România ar funcţiona şi dacă noi în administraţia locală scoatem 13.000 de posturi şi 20 la sută din administraţia centrală. Nu este agreată această variantă de toţi cei din coaliţie”, a afirmat Kelemen Hunor.

