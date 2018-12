Klaus Iohannis: Încercarea opoziției de a-l da jos pe Dragnea merită reluată

Preşedintele Klaus Iohannis a răspuns, miercuri seara, acuzaţiilor lui Liviu Dragnea că ar fi la originea planului opoziţiei de revocare a sa de la conducerea Camerei, spunând că nu a avut timp de aşa ceva, dar a completat că încercarea merită reluată şi şi-a exprimat speranţa ca opoziția să şi reuşească.

„N-am avut timp de aşa ceva, dar încercarea merită reluată şi sper că opoziţia va reuşi”, a afirmat preşedintele răspunzând întrebărilor jurnaliştilor, scrie News.ro.

Liviu Dragnea l-a acuzat pe preşedintele Klaus Iohannis că are atitudini dictatoriale şi vrea să acapareze instituţiile, după ceea ce s-a întâmplat miercuri în plenul Camerei. Liviu Dragnea l-a numit pe președinte „Iohannis zapciul”.

„Cum a luat casele din Sibiu, acum vrea să ia şi aceste instituţii care îl deranjează, pentru că are atitudini dictatoriale şi vrea puterea absolută. Deci ăsta este preşedintele nostru, Iohannis zapciul. Nu se întâmplă nimic fără coordonarea lui Klaus Iohannis. De câteva săptămâni bune, o parte dintre liberali şi unii foşti membri PSD se tot lăudau că îl au în spate pe Klaus Iohannis, care împinge lucrurile şi care îi încurajează pe toţi să se mobilizeze pentru a da jos Guvernul, pentru a lua cât mai mulţi membri PSD, pentru a revoca conducerea Camerei deputaţilor. Plus ce am auzit astăzi de la Florin Iordache. Nici eu, nici el nu ştim dacă acel deputat a spus adevărul, dar mi-e greu să cred că vorbea aşa, să se afle în treabă - că i s-a propus lui Florin să se ridice de pe scaun, pentru că aia era problema şi că are mandat clar de la preşedintele Iohannis şi că dacă va face lucrul ăsta te vom preşedintele PSD. Asta i-a spus, asta a auzit dl Iordache. Că cel de la PNL o fi pus de la el, asta n-am de unde să ştiu. Apoi mai e o coincidenţă în care nu crede nimeni, Chiar azi dimineaţă, din plenul Camerei Deputaţilor, aşa cum bine ştiţi, dna Carmen Mihălcescu a fost chemată urgent la DNA, pentru că era unul dintre vicepreşedinţii PSD, la doi vicepreşedinţi le făcuseră cerere de revocare şi ca să rămână doar dl Pirtea (...) să conducă şedinţa”, a afirmat Liviu Dragnea.

Întrebat, miercuri seara, despre faptul că ar fi încercat să-l contacteze telefonic pe Florin Iordache, președintele a râs și a negat, numind aceste afirmații „prostii” și „povești inventate”.

