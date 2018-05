L. Orban îi răspunde lui L. Dragnea: A intrat în panică, a pierdut legătura cu realitatea

Plângerea penală depusă de Ludovic Orban, președintele PNL, împotriva premierului Viorica Dăncilă și a lui Liviu Dragnea a ascuțit și mai mult disputa dintre cele două tabere politice și exponenții lor cei mai vocali.

„Nu vedeţi că are o suprareacţie, parcă a intrat în panică, parcă îi fuge pământul de sub picioare, are o suprareacţie. N-are nicio logică. Omule, dacă consideri că nu ai nicio răspundere, nicio vinovăţie în povestea asta - nu trebuie să reacţionezi. Bate câmpii! Nu pot să accept faptul că Liviu Dragnea, care este complet ieşit din minţi, a pierdut legătura cu realitatea, a pierdut legătura cu bunul simţ, a pierdut legătura cu principiile de bază ale democraţiei, nu pot să accept ca Liviu Dragnea să ameninţe deja, şi vă spun la cine se referă: funcţionarii. Îşi dau seama nu că România se duce în cap, că probabil le pasă foarte puţin PSD-iştilor şi celor de la ALDE, dacă se duc ei în cap dacă îl mai ţin pe Dragnea şi pe Dăncilă la putere. A zis despre mine că sunt fată în casă a statului paralel şi i-am zis eu habar n-am ce e ăla statul paralel, dar ştiu ce-i aia PSD-ul. Și că despre mine e foarte greu să se spună că sunt fată în casă la cineva dar despre Tăriceanu se ştie foarte limpede că e fată în casă la PSD şi că a ajuns pe postură de scalp la centura pieilor roşii”, a spus Ludovic Orban, vineri, la Constanța.

