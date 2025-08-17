Live TV

Lider PNL, săgeți privind politica externă a României: Ar trebui să fim mai activ implicatați în consultările privind Ucraina

Data publicării:
ionut stroe face declaratii
Deputatul PNL Ionuţ Stroe. Foto: Inquam Photos / Ilona Andrei

România ar trebui să fie mai activ implicată în consultările internaţionale privind situaţia din Ucraina, în contextul întâlnirii dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, a transmis deputatul PNL Ionuţ Stroe într-o postare pe pagina de Facebook.

El a afirmat că dialogul lui Donald Trump cu Vladimir Putin despre pacea din Ucraina reprezintă un prim pas care nu poate fi ignorat şi a spus că „orice iniţiativă care poate aduce mai aproape pacea trebuie salutată”.

„Indiferent de percepţii şi poziţionări, trebuie să apreciem încercările reale de a opri un război devastator pentru întreaga regiune. Desigur, aşteptările trebuie gestionate cu prudenţă şi reţinere. Preşedintele Putin a reiterat aceleaşi teze neconvingătoare, demonstrând încă o dată că nu îşi doreşte cu adevărat pacea”, a scris Ionuţ Stroe.

Acesta precizează că, în calitate de membru al Comisiei pentru Politică Externă, şi-ar fi dorit ca România să fie mai implicată în acest proces.

„Mi-aş fi dorit să fim invitaţi la consultările restrânse dintre Statele Unite şi liderii europeni din aceste zile şi să facem demersuri consistente pentru a fi acolo. Nu am participat nici la discuţia telefonică de ieri, pe care preşedintele Trump a avut-o cu câţiva lideri europeni, în care-i informa despre întâlnirea cu Putin din Alaska şi, pe cale de consecinţă, nici nu am fost parte a declaraţiei publice asumate de liderii europeni după această discuţie. De exemplu, Polonia, stat vecin cu Ucraina, exact ca România, a participat la aceste discuţii. Avem tot dreptul să fim la masa discuţiilor, având în vedere poziţia geopolitică esenţială a României şi sprijinul constant pe care l-am oferit Ucrainei. Sper ca acest lucru să fie remediat în perioada următoare, iar România să participe activ la viitoarele consultări restrânse. Trebuie să cerem acest lucru, nu să aşteptăm ca alţii să ne reprezinte interesele”, a afirmat deputatul PNL.

El a reamintit că România a fost „în trecutul recent, parte a unor formate restrânse de consultare la cel mai înalt nivel” şi a dat câteva exemple:

- februarie 2022 - Preşedintele României a participat la invitaţia Preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, la consultări în format restrâns. Au fost prezenţi, între alţii, Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, Preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, Prim-Ministrul Marii Britanii, Boris Johnson, Prim-Ministrul Canadei, Justin Trudeau, Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, Prim-Ministrul Italiei, Mario Draghi, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi Preşedintele Consiliului European, Charles Michel.

- februarie 2022 - Preşedintele SUA, Joe Biden, a avut o discuţie telefonică cu liderii României, Poloniei, Italiei, Germaniei, Franţei, Marii Britanii, Canadei, Uniunii Europene şi NATO despre escaladarea crizei Rusia-Ucraina.

- septembrie 2022 - Preşedintele României, Klaus Iohannis, a participat la o nouă rundă de consultări restrânse, tot la invitaţia Preşedintelui SUA. La discuţii au mai luat parte Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, Prim-Ministrul Italiei, Mario Draghi, Prim-Ministrul Canadei, Justin Trudeau, Prim-Ministrul Japoniei, Fumio Kishida, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, Prim-Ministrul Marii Britanii, Liz Truss, şi Preşedintele Poloniei, Andrzej Duda.

- octombrie 2023 - Preşedintele Klaus Iohannis a fost din nou invitat de Preşedintele Joe Biden la o reuniune restrânsă cu lideri globali. Au participat Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, Prim-Ministrul Regatului Unit, Rishi Sunak, Prim-Ministrul Italiei, Giorgia Meloni, Prim-Ministrul Canadei, Justin Trudeau, Prim-Ministrul Japoniei, Fumio Kishida, Preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, ministrul de externe al Franţei, Catherine Colonna, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi Preşedintele Consiliului European, Charles Michel.

„Aceste exemple arată clar că România a fost, până recent, un partener activ şi recunoscut în aceste formate restrânse. Nu există niciun motiv pentru care să nu putem reveni acolo, dacă avem iniţiativa şi voinţa politică necesare. Sunt convins că şi acum se pot face demersuri similare. Totul depinde de dorinţa noastră de a fi acolo - şi eu cred că vrem acest lucru”, a conchis Ionuţ Stroe.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
putin trump summit alaska 55
1
Summitul din Alaska s-a terminat. Trump: „Mulțumesc mult, Vladimir. Ne revedem curând”...
fulger furtuna
2
Cod galben de furtuni puternice. Ce zone sunt vizate de avertizarea ANM
Altar mit einem Buch in das Genesungswünsche für die thailändische Prinzessin Bajrakitiyabha Narendira Debyavati eingetr
3
Prințesa Bajrakitiyabha din Thailanda este în spital din 2022. Palatul a anunțat acum de...
Nicușor Dan, la mănăstirea Sâmbăta de Sus.
4
Nicușor Dan explică de ce a mers la mănăstire, în loc să participe la ceremoniile de Ziua...
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
5
Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donețk. Ce oferă...
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV
Digi Sport
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan, apel la clasa politică pentru adoptarea pachetelor de...
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski.
Ursula Von Der Leyen merge cu Volodimir Zelenski la Washington...
fulgere si fantani
HARTĂ România, între furtuni și caniculă: au fost emise noi alerte...
RS_2024
Cine este jurnalista care l-a întrebat direct pe Vladimir Putin dacă...
Ultimele știri
Trump mobilizează Garda Națională în capitala Washington D.C. Trei state republicane au trimis sute de militari
Proteste în Israel: manifestanții cer un acord pentru eliberarea ostaticilor de către Hamas
Un pensionar de 75 de ani a vrut să divorțeze de soție pentru o iubită AI
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ionut stroe
Ionuț Stroe (PNL) critică propunerea Oanei Țoiu (USR) privind taxele consulare: E un drum periculos care alimentează frustrarea
Ionut-Stroe_avatar_1749546164
Rusia, România și extremiștii. De ce trebuie să ne intereseze războiul din Ucraina
tate22
Un deputat PNL condamnă violența împotriva femeilor și faptul că Justiția nu i-a condamnat pe frații Tate: „Fii bărbat. Nu fii Tate”
ionut stroe face declaratii
Stroe (PNL): Sper ca partidele să înţeleagă importanţa momentului. E nevoie de construcţie, nu de orgolii
Ionut-Stroe_avatar_1749546164
România 2035: Trei oportunități strategice de politică externă în vremuri de criză
Partenerii noștri
Pe Roz
Carmen Brumă, comparată cu JLo., după ce s-a pozat în costum de baie, la 48 de ani: „Ești un exemplu, arăți...
Cancan
Alertă în România: închideți geamurile și nu ieșiți din case! 29 de județe, afectate de avertizarea ANM
Fanatik.ro
Diagnosticul crunt pe care l-a primit o femeie de 56 de ani. Medicii nu au mai văzut niciodată așa ceva...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
O gardiancă dintr-un penitenciar, la un pas de condamnare. Motivul ireal pentru care femeia riscă să ajungă...
Adevărul
Care a fost cu adevărat primul automobil românesc sută la sută. Nu este vorba despre Dacia
Playtech
Carmen Iohannis, abandonată de soț! Klaus Iohannis a dispărut, ce se întâmplă cu milionul de euro cerut de...
Digi FM
O fostă concurentă Miss Universe a murit după ce un elan a intrat prin parbrizul mașinii. Absolventă de...
Digi Sport
Rămasă fără 500 de milioane €, Mihaela Rădulescu a reacționat în ziua în care ar fi împlinit 8 ani cu Felix...
Pro FM
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă la palat, o rochie de mireasă superbă, petrecere în aer liber
Film Now
Un nou film de groază, succes răsunător la box office, în primul weekend pe ecrane. „Freakier Friday”, debut...
Adevarul
Summitul Putin-Trump. Fostul agent KGB a dat o lecție în Alaska despre cum se hrănește un narcisist
Newsweek
BNR intervine după ce Bolojan a spus că pensiile și salariile sunt în pericol. &quot;E necesar&quot;
Digi FM
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la o lună de la moartea lui Felix: "Nimic nu-ți frânge inima mai tare...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre cel mai mare regret din cariera sa. A refuzat un rol care a devenit „o capodoperă”...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...