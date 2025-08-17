Live TV

Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski.

Ursula Von Der Leyen, îl va însoți, luni, pe liderul ucrainean Volodimi Zelenski, în vizita acestuia la Washington, a anunțat șefa Comisiei Europene într-un mesaj pe contul său de X. Von der Leyen a mai precizat că-l va primi astăzi la Bruxelles pe președintele ucrainean alături de care va participa la videoconferința Coaliției Voinței.

„În această după-amiază, îl voi primi pe Volodimr Zelenski la Bruxelles. Împreună, vom participa la videoconferința Coaliției Voinței. La cererea președintelui Zelenski, mâine voi participa la reuniunea cu președintele Trump și alți lideri europeni la Casa Albă”, a scris Ursula Von Der Leyen pe contul său de X.

Înaintea deplasării lui Zelenski la Washington, preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer şi cancelarul german Friedrich Merz  se întrunesc de la ora 16.00 (ora României) într-o videoconferinţă cu „coaliţia voinţei”, din care fac parte majoritatea ţărilor europene importante, UE, NATO şi ţări non-europene precum Canada. La videoconferinţă va participa şi preşedintele român Nicuşor Dan.

Potrivit diplomaţilor, se aşteaptă ca participanţii să discute despre garanţiile de securitate care ar fi acordate Kievului ca parte a unui posibil acord de pace.

Donald Trump a sugerat că Kievul ar putea beneficia de o garanţie de securitate similară articolului 5 al NATO, dar în afara cadrului Alianţei Atlantice, pe care Moscova o vede ca pe o ameninţare existenţială care se extinde până la frontierele sale.

Europa se teme că președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu va beneficia luni, la Washington, de același tratament prietenos pe care Donald Trump i l-a rezervat lui Vladimir Putin, și ia măsuri pentru a-i întări poziția. Politico scria sâmbătă că Zelenski ar putea fi însoțit la Casa Albă de președintele Finlandei, Alexander Stubb, și de secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a împiedica un eventual eșec diplomatic. 

