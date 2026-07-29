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Scandalul din PNL ajunge iar în instanță. Liderii demiși ai filialelor din București cer suspendarea deciziei

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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Foștii președinți ai organizațiilor PNL din sectoarele 2, 3, 4 și 5 din București, alături de fostul lider al filialei Ialomița au cerut Tribunalului București suspendarea deciziei prin care au fost demiși din funcții. Printre cei care au mers în instanță să numără Monica Anisie, Ionuț Stroe și Andrei Baciu.

Monica Anisie (PNL Sector 2), Andrei Baciu (PNL Sector 3), Ionuț Stroe (PNL Sector 4), Dan Meran (PNL Sector 5) și Dragoș Soare (PNL Ialomița) au cerut Tribunalului București suspendarea deciziei prin care au fost demiși din funcție. Inițiativa vine după ce, în data de 20 iulie, Biroul Politic Național al PNL i-a schimbat de la șefia filialelor. 

Dosarul a fost înregistrat marți, 28 iulie. 

Liderul PNL Ilie Bolojan a propus în ședința Biroului Politic Național schimbarea a 6 filiale din țară cu cele mai slabe rezultate la alegerile parlamentare. 

„Decizia vizează următoarele organizații: PNL Ialomița, PNL Galați, PNL Sector 2, PNL Sector 3, PNL Sector 4 și PNL Sector 5. Facem mențiunea că în cazul PNL Galați s-a decis revocarea preşedintelui interimar, George Scarlat.  Deciziile au fost adoptate în baza prevederilor art. 74 lit. t) teza 1 din Statutul PNL și au drept obiectiv îmbunătățirea activității acestor organizații, precum și o serie de măsuri ce se impun pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din strategia și programele politice ale PNL”, a transmis formațiunea la finalul ședinței din 20 iulie. 

Editor : A.G.

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