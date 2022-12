Liderii PNL și PSD cer UDMR să-și schimbe atitudinea. „Dacă joc într-o echipă, la Steaua, și țin cu Dinamo, ce fac?”

Vicepreședinții PNL și PSD, Virgil Guran, respectiv Gabriel Zetea, le cer liderilor UDMR să-și schimbe atitudinea aparent revizionistă când reprezintă statul român. „Una este să faci politică pentru a transmite mesaje electoratului propriu și alta este atunci când îți asumi funcții guvernamentale și reprezinți statul român”, a spus Zetea, la Digi24.

Președintele PNL Satu Mare, Adrian Cozma, a cerut, vineri, din nou, excluderea UDMR de la guvernare, de data aceasta pe motiv că „liderii UDMR nu au transmis niciun fel de mesaj României, românilor de Ziua Națională”. Dintre liderii UDMR, doar ministrul Sportului, Eduard Novak, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj de Ziua Națională a României.

Atacul lui Cozma la adresa UDMR vine după discursul deputatului UDMR Csoma Botond, care a spus în discursul din timpul ședinţei solemne a Parlamentului consacrată sărbătoririi Zilei de 1 Decembrie, că „liderii politici și religioși ai românilor ardeleni știau foarte bine că Ardealul nu era numai românesc, ci și unguresc, săsesc și evreiesc”. Această declarație a stârnit și indignarea liderului PSD din coaliția de guvernare, Marcel Ciolacu, care i-a cerut lui Kelemen Hunor, președintele UDMR, să-i ceară lui Csoma Botond să-și ceară scuze.

Virgil Guran, vicepreședinte PNL: „Nu mi se pare deloc normal ceea ce au făcut colegii de coaliție de la guvernare, UDMR. Este Ziua României, ei fac parte din România, sunt demnitari români și trebuie să sărbătorească și să respecte Ziua Națională a României. De ziua lor, de ziua maghiarilor de pretutindeni întotdeauna îi felicităm, le urăm «La mulți ani!», pentru că este normal.

Ce-ar fi ca în SUA, unde sunt vreo 200 de etnii, fiecare etnie să facă ceea ce crede. În SUA există un patriotism extraordinar. Trebuie să existe și la noi, indiferent de etnie. Suntem în România, suntem români. UDMR a greșit total și, după părerea mea, trebuie să-și revizuiască atitudinea. Nu asta este atitudinea normală.

Eu dacă joc într-o echipă, la Steaua, și țin cu Dinamo, ce fac? Sunt convins că o să se găsească soluția amiabilă și o să-și revizuiască atitudinea. N-o să iasă de la guvernare în momentul de față, că există un interes național de echilibru în România în momentul de față și cred că asta va atârna mult într-o decizie. Repet, nu este deloc normal să te comporți așa”.

Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD: „Poziția președintelui Marcel Ciolacu este una corectă, care a cerut scuze publice din partea liderului deputaților UDMR, Csoma Botond până în acest moment, pentru că urmează să existe o discuție în coaliție, între președinții celor 3 partide care formează în acest moment majoritatea guvernamentală și încă o dată să le cerem colegilor de la UDMR să înțeleagă că politica este diferită față de guvernare. Una este să faci politică pentru a transmite mesaje electoratului propriu și alta este atunci când îți asumi funcții guvernamentale și reprezinți statul român. Trebuie să-ți asumi acest lucru atunci când vrei să fii la guvernare.

Sigur, nu trebuie să confundăm întregul UDMR cu anumite poziții ale unor lideri. Eu îl invit pe domnul Csoma Botond aici în Baia Mare, în Maramureș, unde avem o comunitate importantă maghiară, unde oamenii trăiesc foarte bine unii lângă ceilalți, vecini. Nu există niciun fel de conflict, nu există niciun fel de ranchiună vizavi de lucruri care s-au întâmplat acum 100 de ani, acum 50 de ani. Toată lumea încearcă să viețuiască bine împreună și să-și ducă viața în bună pace și în bună regulă.

Sunt doar anumiți lideri politici care provoacă și încearcă, poate și de o parte și de cealaltă a baricadei, să folosească acest discurs etnic ca o armă politică. Asta este o greșeală, mai ales în condițiile în care România își dorește în acest moment să intre în Schengen. Noi dorim să eliminăm toate granițele de pe întreg spațiul Europei până la urmă. Noi acum ce face? Încercăm să provocăm unii pe alții? Este o greșeală.

Deocamdată așteptăm scuze din partea domnului Csoma Botond și atunci vor putea să existe și alte discuții”.

Într-o reacție pentru Digi24, liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, spune: „Cozma are o atitudine antimaghiară consecventă, recidivează. Eu am transmis pe Facebook-ul meu și am transmis că în continuare credem în ideile exprimate la ședința solemnă”.

Gabriel Zetea spune că, Adrian Cozma, președintele PNL Satu Mare, a avut o alianță cu UDMR și majorități constituite la nivelul Consiliului Județean și a Consiliului Municipal din Satu Mare.

„Apoi s-au certat. De când s-au certat, domnul Cozma încearcă și el să folosească această armă etnică pentru a se bate politic pentru niște poziții în administrația locală. Să nu confundăm orgoliile personale și bătălia politică cu guvernarea. Noi trebuie să înțelegem până la urmă că atunci când reprezentăm statul român, facem asta, punct. Nu mai reprezentăm neapărat doar PSD, PNL sau UDMR”, a mai spus acesta.

Întrebat dacă atitudinile aparent revizioniste ale UDMR au legătură și cu politica guvernului de la Budapesta, ținând cont de apropierea celor două entități politice, Zetea a precizat: „Puteți fi convins că există o anumită legătură. Declarațiile războinice transmise câteodată de Budapesta conving, din păcate, o foarte mare parte a electoratului din România, cei care votează Fidesz în Ungaria, sigur că afectează și felul în care gândesc liderii UDMR”.

Virgil Guran, vicepreședinte PNL: „Ei (UDMR – n.red.) fac asta pentru a-și păstra electoratul. Dacă nu-i votează tot românii de etnie maghiară, nu mai fac 5% și nu mai intră în Parlamentul României”.

La finalul lunii iulie, Cozma a cerut ca UDMR să iasă de la guvernare, spunând că vicepremierul Kelemen Hunor, liderul UDMR, și ministrul mediului Tanczos Barna (UDMR) „au aplaudat și susținut politica lui (Viktor – n.red.) Orban” în cadrul vizitei premierului Ungariei la Băile Tușnad, unde a ținut un discurs împotriva „amestecării” rasiale dintre europeni și non-europeni. Ulterior, conducerea PNL Satu Mare a decis ruperea alianței de guvernare locală într-o ședință a Biroului Politic Județean.

Editor : Alexandru Costea