Ludovic Orban cedează un milimetru în scandalul vizelor de flotant: Putem să discutăm scăderea perioadei de la 90 la 60 de zile

Prim-ministrul Ludovic Orban s-a arătat dispus să micşoreze perioada de 90 de zile în care cetăţenii care şi-au schimbat domiciliul nu pot vota la alegerile locale. Premierul a spus că nu poate accepta „să se facă vize de flotant pe bandă rulantă” în ziua votului, dar perioada de timp poate fi scăzută de la 90 la 60 de zile.

„V-am prezentat o analiză pe care am făcut-o noi, nu pe toate localităţile, dar am făcut o analiză pe 200 de localităţi în 2016, an electoral, în aceste localităţi s-au acordat 20 000 de vize de flotant, în anii următorii 2017-2018-2019, numărul de vize de flotant acordate anual a fost între 1300 şi maximum 2000, adică de peste 10 ori mai puţine vize de flotant.

Este clar că sistemul actual este un sistem care favorizează o formă mascată de turism electoral în care sunt aduşi oameni care n-au nicio legătură cu localitatea respectivă să voteze numai ca să voteze cu primarul în funcţie de cele mai multe ori. Ca atare, noi ne menţinem punctul de vedere. Sigur, putem discuta asupra perioadei, adică să nu fie 90 de zile, să fie 60 de zile, dar nu putem accepta să se facă pe bandă rulantă, în ziua votului mii şi zeci de mii de vize de flotant doar ca să afecteze acurateţea procesului electoral”, a declarat prim-ministrul Guvernului României.

Alianța USR-PLUS contestă modificarea făcută de Guvern privind restricționărea dreptului de vot pentru cetățenii care dobândesc viza de flotant cu mai puțin de 90 de zile înainte de data alegerilor. Modificarea este inclusă în proiectul pentru care guvernul și-a angajat răspunderea și care prevede alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Guvernul a motivat introducerea articolului respectiv prin faptul că astfel va fi împiedicat turismul electoral.

Deputatul USR, Cătălin Drulă, acuză guvernul Orban că face ce a făcut și PSD, încercând să blocheze votul unor categorii de populație. Modificarea îi dezavantajează pe cei din USR-PLUS care adună voturi de la tineri și studenți care vor avea probleme să voteze în localitățile în care locuiesc, dar nu au domiciliul. Dacă legea va intra în vigoare, aceștia vor putea vota doar dacă obțin viza de flotant până în luna martie.