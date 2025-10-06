Ludovic Orban a povestit, în exclusivitate la Digi24, cum a ajuns să fie numit consilier prezidențial de Nicușor Dan. Fostul premier și lider al PNL a amintit de faptul că a fost mereu un susținător al actualului președinte, atât la primărie, cât și în cursa pentru Palatul Cotroceni.

„Domnul președinte mi-a făcut această propunere, am avut câteva discuții despre coordonatele colaborării și am acceptat, fiind un domeniu care îmi este familiar, care am și pregătire - absolvent de științe politice, printre altele - și am și experiență destul de vastă în activitatea politică.

El a spus că, probabil, Dan a întârziat cu numirile de consilieri pentru că „a așteptat să facă numirile în echipă, adică să-și formeze echipa aproape integral, să-i numească pe toți”.

„În această poziție eu reprezint președintele României, eu n-am prieteni sau adversari personali. Atitudinea mea față de mediul politic va fi o atitudine de dialog, de colaborare, de căutare a unor puncte de înțelegere, pentru că eu știu foarte clar că președintele României este un om constructiv, un om care chiar vrea să facă lucruri bune pentru România și care vrea să aibă o relație cât se poate de normală, civilizată, instituțională, cu actorii politici”, a mai spus Orban.

Orban a vorbit și despre tensiunile din coaliția de guvernare:

„O dă încerc să am o fotografie cât mai exact asupra problemelor care există, asupra tensiunilor, asupra neînțelegerilor, asupra obiectivelor pe care le urmărește fiecare partid. E o coaliție extrem de complicată, să fim serioși. Este o coaliție formată din patru formațiuni politice care au interese de reprezentat, care au reprezentare extrem de serioasă, practic, PSD, PNL, UDMR și USR sunt practic partidele care dețin aproape toți primarii și toți președinții de consilii județene, ei care în general au o reprezentare în administrația centrală și în serviciile deconcentrate. Întotdeauna vor fi discuții, nemulțumiri, neînțelegeri”, a spus Orban.

El a vorbit și despre o declarație a lui Sorin Grindeanu, președintele PSD, care a spus că partidul nu va accepta să fie „ruda săracă” a acestei coaliții. Declarația a fost făcută în contextul alegerilor pentru primăria Capitalei, iar Grindeanu se opune ca USR și PNL să aibă un candidat comun.

„Alegerile pentru Primăria Capitalei pot constitui un factor de disensiune în coaliție. Declarația domnului Grindeanu arată limpede acest lucru”, a spus Orban.

Editor : M.B.