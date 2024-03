Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat joi seară, la Digi24, întrebat de ce a refuzat să preia metroul de la Ministerul Transporturilor, că nu are încredere într-un Guvern care nu a fost corect „cu subvenția la termie”. „Ar fi bine ca Primăria să aibă și metroul, dar pentru asta trebuie să ai încredere în Guvern, iar eu n-am”, a spus edilul.

Întrebat de ce nu ia Primăria Capitalei metroul, deși i-a fost oferit de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, inclusiv cu buget, Nicușor Dan a spus: „De principiu, ar fi bine ca Primăria să aibă și metroul, dar pentru asta trebuie să ai încredere în guvern. Eu n-am. Asta am experimentat în acești ani. N-am încredere în acest guvern și ca să câștigi încrederea trebuie să parcurgi un anumit timp – de exemplu, am avut o creștere foarte mare de preț la gaz în 2022, la toată energia în general, și am spus încă de la sfârșitul anului 2021 că o să avem o probleme de buget cu subvenția la termie.

M-am rugat tot anul 2022 de guvern. (...) Celelalte localități au primit 800 milioane de lei și foarte bine că au primit să treacă peste probleme, noi am primit 6 milioane. Știind că avem și decuparea cu sectoarele care nu contribuie la subvenție și că am avut nevoie nu am primit acest ajutor. Ne-am rugat un an întreg și până la urmă ni s-a dat oportunitatea nu să luăm de la guvern, ci să ne împrumutăm până la sfârșitul anului. Când guvernul de tratează în felul ăsta, exact în perioada când ceream, când spuneam că nu o să avem bani să plătim termia, venea și domnul Grindeanu și zicea„ ia metroul”. N-ar fi fost serios să facem lucrul ăsta, nu poți să lucrezi în felul ăsta. Ar fi iresponsabil din partea mea să iau obligație de plată a unei subvenții în plus la metrou pe un buget pe care nu avem o garanție că îl gestionăm”.

„Este o subvenție de ordinul celei pentru transport public, cam de un miliard de lei pe an. Încă un miliard ca subvenție, dacă ea nu e trecută explicit într-o lege, pentru mine e prea mult. Nu mi s-a părut un demers în context. Un guvern nu ne trata corect cu subvenția la termie, nu mi s-a părut să tranzacționezi cu același guvern preluarea metroului”, a mai declarat Nicușor Dan.

Editor : C.L.B.