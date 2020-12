Noii parlamentari au început de sâmbătă să își preia mandatele. Până la depunerea jurământului au mai multe formalități de îndeplinit. A fost amenajată special o sală unde rând pe rând noii aleși au venit să își depună actele pentru preluarea mandatului. Pe lângă certificatul doveditor al alegerii, viitorii membrii ai legislativui au avut de completat și o declarație că nu au colaborat cu Securitatea, au adus un CV, dar și declarațiile de avere și de interese. Aleșii au primit și o tabletă pentru a putea participa online la ședințe, în această perioadă de pandemie.

Daniel Florea, fostul primar al Sectorului 5, ales din partea PSD, se întoarce în Parlament după 4 ani. Acesta și-a făcut apariția alături de copiii săi.

- Cu ce gânduri? l-au întrebat ziariștii.

- Cu gândul de a-mi valorifica toată experiența pe care o am și în administrație și mai ales în domeniul juridic. În perioada în care am fost primar mi-au folosit, sunt convins că experiența de primar îmi va folosi foarte mult în activitatea parlamentară, a mărturisit fostul edil.

- De ce ați venit cu copiii?

- Au venit, au vrut neapărat să vină cu mine, au văzut că am ceva emoții dimineață și au insistat să vină cu mine, a explicat deputatul ales PSD.

Ce spune Grațiela Gavrilescu despre traseismul politic

Grațiela Gavrilescu, fost ministru al Mediului în guvernele PSD, a câștigat un mandat de deputat pe listele PSD Prahova, după ce ani de zile a fost în ALDE, alături de Călin Popescu Tăriceanu.

- Cu gânduri că avem nevoie în continuare de un parlament care să fie alături de români să legiferăm pentru ei, pentru cei care ne-au ales, indiferent de culoarea politică, răspunde Grațiela Gavrilescu la întrebarea-stas „Cu ce gânduri”?

În cazul ei, jurnaliștii au avut și o altă curiozitate:

- Veți susține în Parlament un proiect care să interzică traseismul politic?

- În Parlament, ca și peste tot, la aleșii locali, eu cred că în funcție de coloana vertebrală a fiecăruia și de momentele respective politice trebuie să ne gândim la traseismul politic, pentru că dacă eu am plecat dintr-un partid în care am fost ales, am plecat nu din greșeala mea, ci din greșeala celor care la momentul respectiv nu s-au gândit că s-ar putea să facă rău României, a răspuns Grațiela Gavrilescu.

Și actualul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, a obținut un loc în Parlament, din partea PNL.

„În primul rând cu determinarea de a face treabă, cu forța de muncă pe care vreau să o investesc în continuare pentru a-i reprezenta cât mai bine pe cei care ne-au votat cu încredere, vă spun cinstit că se simte diferit, una e să fii numit într-o funcție și una e să ai în spate voturi, sentimentul pe care îl am este că acești oameni când au mers în cabina de vot au spus am încredere în acest om, așa încât am de gând să mă țin de treabă, sunt lucruri pe care vreau să le corectez după PSD”, a promis Violeta Alexandru.

Cu mască, fără mască

La preluarea mandatului a fost și fostul luptător K1 Daniel Ghiţă, care a candidat pe listele PSD la Camera Deputaţilor. Și se pare că între timp, colegul său de partid, profesorul Alexandru Rafila, a reușit să-l convingă de beneficiile măștii. Ghiță se remarcase prin postările de pe Facebook în care promova teorii ale conspirației despre pandemia de COVID și milita împotriva purtării măștii, pe care o considera „botniță”. Acum, însă, la preluarea mandatului, a respectat obligativitatea purtării măștii.

Dar nu toți au respectat regula privind purtarea măștii de protecție. Dumitru Coarnă, președintele Sindicatului Polițiștilor, ales deputat din partea PSD, a venit cu o adeverință care atestă că este scutit de obligativitatea purtării măștii.

Noii aleși au avut parte și de o ședință pentru fotografiile oficiale de pe site-ul Camerei Deputatilor si al Senatului, dar și pentru legitimații.

Parlamentul se va reuni luni, în prima ședință comună, conform decretului dat de președintele Klaus Iohannis.

